Контррозвідка: Росія постійно шпигує на шкоду інтересам ФРН

Глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденванґ розповів в інтерв'ю DW про боротьбу зі шпигунською діяльністю РФ та про загрози на Чемпіонаті Європи з футболу.

Росія "постійно" веде шпигунську діяльність на шкоду інтересам Німеччини. Про це заявив в інтерв'ю DW очільник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). "Країна, яка готова вести війну найжорстокішими засобами, не цуратиметься і диверсій", - так висловився глава німецької спецслужби про Росію.

"У зв'язку з цим ми в Німеччині безумовно маємо бути готовими до такого сценарію", - сказав Гальденванґ у кулуарах заходу, присвяченого впливу міжнародних криз на ситуацію з безпекою у ФРН. Деталі Томас Гальденванґ розповів в інтерв'ю кореспонденту DW, який спеціалізується на питаннях політики безпеки Томасу Сперроу (Thomas Sparrow).

DW: Я хотів би почати з недавнього випадку: троє людей були затримані в Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Наскільки серйозною є ця ситуація?

Томас Гальденванґ: Так, це випадок особливої важливості, тут ми маємо справу з інтересами в галузі розповсюдження чи виробництва зброї масового знищення, крім того йдеться також про ноу-хау в галузі виробництва зброї. Цей випадок показує, що Китай також є активним у Німеччині, і є випадки, пов'язані з порушенням режиму нерозповсюдження зброї масового знищення. Федеральне відомство було залучене до розслідування на ранньому етапі, частину слідчих дій ініціювали ми самі, і як тільки були зібрані вагомі докази, ми змогли передати цю справу в поліцію та прокуратуру. Подальші відомості ми тепер дізнаємося від генпрокурора ФРН.

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І все це відбувається буквально через кілька днів після того, як тут, у Німеччині, було затримано двох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Наскільки велика загроза внутрішній безпеці Німеччини з боку Кремля?

Так, ми вже протягом багатьох років спостерігаємо за активізацією діяльності РФ тут, у Німеччині. Ще до війни в Україні я говорив про загрозливу ситуацію, яка нагадувала часи Холодної війни. Все це, звичайно, ще більше посилилося після нападу Росії на Україну. І ми маємо розуміти, що Росія займається шпигунством, кібершпигунством, операціями впливу, здійснює дезінформацію - і, звісно, цей набір інструментів, як ми його називаємо, в крайніх випадках передбачає і вчинення диверсій. Ми маємо виходити з того, що Росія цілком готова до організації диверсій у ФРН.

Але чому саме Німеччина перебуває у фокусі Росії?

Німеччина - один із найважливіших постачальників зброї для України. На фото: німецька зенітна самохідна установка Gepard на озброєнні ЗСУ Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Німеччина розташована в самому серці Європи, і - коли йдеться про підтримку України - це важливий гравець у багатьох сферах політики. Крім того, що ФРН робить сама, перш за все, у військовій сфері, Берлін також має сильний голос у Європі. У зв'язку з цим Німеччина вкрай цікава для російських спецслужб, зокрема і як постачальник зброї для України, і як країна, в якій навчають персонал (ЗСУ. - Ред.)... Тож Німеччина в цьому сенсі - у фокусі уваги російських спецслужб .

При цьому арешти за підозрою у шпигунстві на користь Росії названі "успіхом". Але чи може виявитися, що це була лише верхівка айсберга? Хіба проблема не набагато серйозніша?

Ми вже протягом багатьох років добре підготовлені до протидії описаній мною діяльності Росії і неодноразово досягали на цій ниві помітних успіхів. Наприклад, на півдні Німеччини, де Федеральне відомство відіграло ключову роль у затриманні цих злочинців. Ще на початку війни в Україні ми сприяли висилці великої кількості російських агентів із Німеччини. Це з початку дозволило нам послабити тут можливості російських спецслужб. Зараз ми вкрай пильні, розуміючи, що Росія обирає альтернативні шляхи (впливу. - Ред.). Ми готові до цього і дуже успішно працюємо в цьому напрямку.

Ви сказали про альтернативні шляхи. Можливо, ви очікуєте збільшення кількості випадків шпигунства, диверсії - причому саме зараз, коли за кілька тижнів у Німеччині розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу?

Ми переконані, що Росія постійно веде шпигунську діяльність на шкоду інтересам Німеччини. Вона ведеться і тоді, коли її здійснюють уже не власні агенти, а виїзні агенти чи люди, які працюють під прикриттям та приїжджають до Німеччини як бізнесмени, журналісти чи вчені, але насправді займаються шпигунством на користь Росії. Звісно, у російському арсеналі є й диверсійна діяльність. Москва може бути дуже зацікавлена в тому, щоб перешкоджати чи ускладнювати постачання зброї в Україну, а країна, яка готова вести війну найжорстокішими методами, не цуратиметься диверсій. У зв'язку з цим ми в Німеччині повинні бути готовими до такого сценарію.

Чи бачите ви інші ризики на Чемпіонаті Європи з футболу, не лише з боку Росії, а, наприклад, з боку ісламістів?

Зараз ми у Німеччині перебуваємо під впливом різних глобальних криз. З одного боку, це війна Росії проти України. Але коли мова заходить про терористичні атаки на тлі великих спортивних заходів, таких як Чемпіонат Європи з футболу або, згодом, Олімпійські ігри у Франції, то, звісно, в полі нашого зору опиняються й інші гравці. І тут я говорю, зокрема, про ісламістські угруповання та окремих ісламістів, які можуть здійснювати теракти. Рівень загрози у цьому секторі також дуже високий. Наразі навіть якщо про конкретні плани нападу нічого не відомо, абстрактний рівень небезпеки є надзвичайно високим.

І що конкретно це означає? Що саме робите ви та ваше відомство, щоб запобігти загрозі теракту тут, у Німеччині?

Ми можемо уявити різні сценарії. Наприклад, один із дуже небезпечних сценаріїв - це так звані "команди кілерів", які прибувають до Німеччини з-за кордону, або, можливо, окремі члени, які вже в'їхали в країну, і які нападають групою. Це, безумовно, головна мета гілки терористичного угруповання ІД - "ІД-Хорасан", яка наразі дуже активна. "Вілаят Хорасан" фактично заявляє про плани вчинити великий теракт, і - якщо згадати теракти у Парижі та Брюсселі кілька років тому - це цілком можливий сценарій.

Інший сценарій полягає в тому, що небезпека походить від окремих виконавців, що радикалізуються, - як ми часто спостерігали в Німеччині та Західній Європі у останні роки. Внаслідок подій за кордоном, що викликають сильні емоції, - я маю на увазі, наприклад, ситуацію в Секторі Гази - окрема людина стає особливо радикальною, потрапляє під вплив пропаганди ісламістських груп і дає спровокувати себе на вчинення терактів з використанням простих, підручних засобів.

Ми добре підготовлені до обох сценаріїв. Я думаю, що ми можемо дуже ефективно боротися зі складним сценарієм у співпраці з іншими органами безпеки. Наш спільний контртерористичний центр у Берліні перебуває у стані готовності, і ми намагаємося виявляти небезпеки, що походять від окремих злочинців, за допомогою посиленого моніторингу інтернету - і діяти відповідним чином. Про те, що ми маємо успіх і у цій галузі, свідчать арешти потенційних ісламістських терористів у останні місяці. Не минає і місяця, щоб поліція не завдала чергового удару і не запобігла запланованому теракту в Німеччині.

Війна на Близькому Сході призвела до зростання випадків антисемітизму й у Німеччині. Як це впливає на вас, коли ви бачите, скільки випадків антисемітизму фіксується зараз у ФРН?

Антисемітизм насправді ніколи повністю у Німеччині не зникав, навіть після Другої світової війни. Нам доводилося мати справу з антисемітизмом упродовж багатьох років, і це був і є антисемітизм, який походить, зокрема, від правоекстремістських кіл. Антисемітизм - це сполучна ланка між різними групами правих екстремістів, і в минулому це було головним предметом нашої уваги.

Ескалація на Близькому Сході призвела до зростання кількості випадків антисемітизму й у Німеччині Фото: Mahmoud Issa/REUTERS

Тепер же, після 7 жовтня (2023 року, нападу ХАМАСу на Ізраїль. - Ред.), ми бачимо, що антисемітизм походить і від зовсім інших груп. І я маю на увазі як ісламістські, так навіть і світські групи, які ведуть антиізраїльську політику. І разом цей правоекстремістський антисемітизм, ісламістський антисемітизм і світський антисемітизм створюють сценарій загрози, який вселяє побоювання - і це в такій країні, як Німеччина, де захист євреїв має найвищий пріоритет.

Ми завжди говорили, що такі події ніколи не повинні повторитися в Німеччині. Але як каже публіцист Мішель Фрідман (Michel Friedman), "ніколи - це зараз", і це спостереження, що вселяє жах. Органи безпеки роблять все можливе для захисту інтересів євреїв, захисту інтересів єврейських громадян тут, у Німеччині.

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Але що конкретно це означає - "робити все можливе для захисту"?

Це означає, наприклад, що поліція посилила патрулювання широкого кола єврейських установ, забезпечується спеціальна особиста охорона відомих діячів. Кожна синагога має перебувати під охороною поліції. Відомство з охорони конституції, з іншого боку, намагається розслідувати загрози, які можуть походити від міжнародних груп чи екстремістів і бути спрямовані проти інтересів єврейських громадян чи всього єврейського народу. І так, тут ми також досягли успіхів. У минулому завжди відбувалися арешти, які можна було зарахувати до результатів роботи відомства з охорони конституції.

Ви вже торкнулися теми правого екстремізму. І одна з тем, що широко обговорюється тут, у ФРН - це партія "Альтернатива для Німеччини", яку ваше відомство позначило як партію, яку підозрюють у правому екстремізмі. Чи є, на вашу думку, АдН загрозою для демократії?

У будь-якому разі, ми помітили сильні течії всередині самої АдН, які поширюють ненависть і підбурювання проти меншин - проти мусульман, проти мігрантів, проти людей з іншою сексуальною орієнтацією... Ми бачимо, що принципи демократії в деяких випадках ставляться під сумнів. Ми бачимо сильні зв'язки політиків АдН з іншими правоекстремістськими діячами, і це змусило нас зарахувати партію до категорії такої, що підозрюється у правому екстремізмі. Нині це розглядається у суді. Ми чекаємо на рішення Вищого адміністративного суду в Мюнстері, яке дозволить поглянути на те, що відбувається, в іншому світлі.

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