Міхаель Кречмер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Кречмер".

Міхаель Кречмер обіймає посаду прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія з 2017 року. Міхаель Кречмер є членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). З 2002 до 2017 року Міхаель Кречмер входив до складу Бундестагу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.