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Міхаель Кречмер

Міхаель Кречмер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Кречмер".

Міхаель Кречмер обіймає посаду прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія з 2017 року. Міхаель Кречмер є членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). З 2002 до 2017 року Міхаель Кречмер входив до складу Бундестагу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії 12.06.2019

Влада в нових федеральних землях Німеччини виступає за скасування запроваджених санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. При цьому вона керується не лише інтересами місцевого бізнесу.
Прем'єр-міністра Саксонії критикують за заклик зняти санкції з Москви

Прем'єр-міністра Саксонії критикують за заклик зняти санкції з Москви 08.06.2019

Під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер заявив про необхідність покращити відносини з Росією та зняти з неї санкції. У ФРН розкритикували слова Кречмера.
Після подій у Хемніці прем'єр Саксонії закликав боротися з правим екстремізмом

Після подій у Хемніці прем'єр Саксонії закликав боротися з правим екстремізмом 05.09.2018

Правий екстремізм становить найбільшу небезпеку для демократії, тож проти нього потрібно протистояти всіма силами, заявив саксонський прем'єр Міхаель Кречмер після подій у Хемніці.
Хемніц: пошук діалогу на тлі протестів

Хемніц: пошук діалогу на тлі протестів 30.08.2018

Близько тисячі людей вийшли увечері у четвер у Хемніці на протестну акцію правопопулістської організації Pro Chemnitz. Тим часом прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер проводить зустріч із громадськістю.