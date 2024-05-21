У Німеччині росте число політично мотивованих злочинів

У 2023 році в Німеччині було скоєно рекордну кількість злочинів з політичних мотивів - понад 60 тисяч. У країні фіксується сплеск правоекстремістського насильства на ґрунті расизму та антисемітизму.

Упродовж 2023 року в Німеччині було скоєно 60 028 кримінальних злочинів з політичних мотивів, повідомило у вівторок, 21 травня, Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (Bundeskriminalamtб BKA). Це новий максимум за всю історію ведення докладної статистики. У 2022 році таких випадків було приблизно на 1100 менше.

Зокрема, на 23 відсотки - до 28 945 випадків - зросла кількість злочинів, скоєних німцями під впливом правоекстремістських ідей. Число лівоекстремістських злочинів також зросло на 11,5 відсотка - всього таких випадків у 2023 році було зафіксовано 7777. Ідеології, які прийшли з-за кордону, дали мотивацію для вчинення 5170 кримінальних правопорушень. Зрештою, кількість злочинів, скоєних на релігійному підґрунті, за рік потроїлася - до 1458 випадків.

Кількість людей, які постраждали від політично мотивованого насильства, у 2023 році зросла на шість відсотків - з 1660 до 1759 людей. Було скоєно 17 невдалих та три вдалі спроби вбивств із політичних мотивів, зазначають автори дослідження.

57,7 відсотка політично мотивованих кримінальних злочинів, скоєних правоекстремістами, полягали у пропаганді заборонених ідеологій, зокрема демонстрації їхніх символів.

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Роль конфлікту на Близькому Сході та АдН

Співробітники консультаційних центрів для жертв насильства, між тим, фіксують зростання кількості нападів на ґрунті расизму та антисемітизму. За їхніми даними, таких атак у 2023 році було скоєно 318, причому понад третину з них - у Берліні. Загалом консультаційні центри в 11 федеральних землях Німеччини зареєстрували 2589 нападів, скоєних правими екстремістами, від яких постраждали 3384 людини.

Сплеск антисемітизму в німецькому суспільстві спостерігачі пов'язують із загостренням конфлікту на Близькому Сході у жовтні 2023 року, коли у відповідь на безпрецедентний напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль розпочав військову операцію в Секторі Гази.

Директор Фонду меморіальних комплексів "Бухенвальд" та "Міттельбау-Дора" Єнс-Крістіан Ваґнер (Jens-Christian Wagner), крім того, покладає відповідальність за сплеск правоекстремістського насильства на керівництво правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". За словами Вагнера, лідери АдН "протягом кількох років займалися підбурюванням та розпалюванням ненависті", а також надавали "певної легітимності" насильству, висловлюючись проти "культури пам'яті" та девальвуючи значення пам'ятних об'єктів, таких як колишні концентраційні табори.

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