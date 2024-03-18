Як АдН допомагає правоекстремістам проникати в Бундестаг

На фракцію АдН у Бундестазі працює понад 100 осіб з ультраправих кіл. Розслідування німецької медіакомпанії BR уперше показало, в яких масштабах АдН надає противникам демократії доступ до парламенту.

Для того, щоб підірвати демократичний порядок у Німеччині, зовсім необов'язково влаштовувати путч і захоплювати Бундестаг, як це планували зробити 2022 року учасники викритої змови так званих "рейхсбюргерів". Адже ефективніше руйнувати державу зсередини.

Праві екстремісти проникають у Бундестаг, отримуючи посади його співробітників, і їхня кількість, як показало свіже розслідування, проведене журналістами медіакомпанії Bayerischer Rundfunk (BR), досить велика, щоб викликати серйозне занепокоєння в німецькому парламенті та суспільстві. Ключем, що відчиняє для ультраправих двері в Бундестаг, є партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Депутатом від АдН не можна - співробітником можна

Під час розслідування, наприклад, з'ясувалося, що в будівлі Otto-Wels-Haus, яка належить до структури Бундестагу, на берлінській вулиці Унтер-ден-Лінден, у якій розташовуються офіси депутатів парламенту, є двері з табличкою, яка вказує, що в цьому кабінеті працює Франк Паземанн (Frank Pasemann). Він був членом Бундестагу від АдН, 2019 року своїми постами у Twitter розпалював ненависть до біженців, називаючи їх "головорізами, грабіжниками і ґвалтівниками, яких уряд Меркель (Angela Merkel) впустив у країну". Через рік після цього його виключили з партії та парламентської фракції. Тоді політика звинуватили в згубній для партії поведінці та в антисемітизмі.

Таким чином Паземанн більше не може бути парламентарієм, але, вочевидь, цілком підходить АдН як співробітник. Судячи з таблички на дверях, він тепер працює на депутата Бундестагу Юрґена Поля (Jürgen Pohl). Ні Паземанн, ні Поль не відповіли на запит BR.

Понад 100 підозрілих співробітників працюють на АдН

Це лише один факт із великого розслідування. Посилаючись на внутрішні списки імен і довідники співробітників, журналісти BR з'ясували, що на АдН у німецькому парламенті працює понад 100 осіб, яких Федеральне відомство з охорони конституції зараховує до категорії правих екстремістів.

Помічників депутатів Бундестагу від АдН підозрюють у приналежності до правоекстремістських кіл Фото: Achille Abboud/IMAGO

В АдН різко негативно відреагували на розслідування BR. "Це настільки надумано, що просто смішно", - заявила 12 березня лідерка партії і фракції АдН у Бундестазі Алісе Вайдель (Alice Weidel). Проте глава Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) має намір порушити питання про суворіші регламенти "для забезпечення захисту і безпеки всередині парламенту".

Довідка про благонадійність і "перевірка біографії"

Кожному, хто хоче працювати в Бундестазі, необхідна перепустка. Щоб отримати її, відповідні органи перевіряють кандидатів за різними поліцейськими базами даних у рамках "перевірки біографії". Починаючи з минулого року цю процедуру необхідно повторювати щорічно.

Також необхідно отримати довідку про благонадійність, але якщо в ній виявляються якісь негативні відомості про претендента, про це інформують лише безпосереднього роботодавця, тобто парламентську фракцію. Це необхідно змінити, вважає заступниця голови Бундестагу Івонне Маґвас (Yvonne Magwas). "Мета має полягати в тому, щоб люди, які перебувають під наглядом спецслужб, не потрапляли в Бундестаг. А в разі наявності підозр парламентські структури повинні мати можливість самі звернутися за інформацією до Федерального відомства з охорони конституції", - заявила вона.

Від маршу неонацистів до офісу в Бундестазі

Люди, про яких ідеться, працюють або безпосередньо в німецькому парламенті, або у виборчих округах депутатів від АдН по всій країні. І серед них, за даними BR, чимало тих, хто поіменно згадується в доповідях відомства з охорони конституції, і тих, хто обіймає керівні посади в організаціях, що перебувають під наглядом спецслужби.

Марш правоекстремістів у Тюрингії Фото: arifoto UG/ZB/dpa/picture alliance

Зокрема, вказують журналісти, серед них є учасники неонацистських маршів у Хемніці, Дортмунді, Дрездені, Магдебурзі та Цвіккау. Деякі з них також помічені у зв'язках із групами "рейхсбюргерів". Висновок розслідування: більше половини членів Бундестагу від АдН наймають помічниками людей, які беруть активну участь в організаціях, що класифікуються Федеральним відомством з охорони конституції як правоекстремістські. Причому, за даними BR, серед таких роботодавців - і лідери фракції АдН Алісе Вайдель та Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla).

Гардт: "Нагадує фрази кремлівських прессекретарів"

Однією з відмінних рис сьогоднішніх представників німецьких праворадикальних кіл є близькість до пропагандистських наративів російського президента Володимира Путіна. "Деякі фрази, які використовують політики АдН тут, у Бундестазі, звучать точно так само, як ті, що ми чуємо від кремлівських прессекретарів. Ці промови пишуть люди, які дуже близькі до праворадикалів, а також до тих кіл, які хочуть поширювати ідеї Путіна в Німеччині", -заявив в інтерв'ю DW експерт з міжнародних справ фракції ХДС Юрґен Гардт (Jürgen Hardt).

А у Зелених і лідерки їхньої парламентської фракції Брітти Гассельманн (Britta Haßelmann) безліч запитань викликала історія з колишнім депутатом і, вочевидь, нинішнім співробітником Паземанном. "Розслідування BR викликає тривогу у зв'язку з тим, що АдН, з одного боку, звільняє людей свого партійного спектра, а з іншого - наймає їх як співробітників у німецькому Бундестазі", - зазначила вона.

Провокація під дахом Бундестагу

Розслідування BR змушує згадати про інцидент, який спричинив переполох у Бундестазі кілька років тому. У листопаді 2020 року, у розпал пандемії коронавірусу, кілька відвідувачів у будівлі парламенту провокували та ображали політиків, знімаючи це на відео. Серед об'єктів нападок тоді, зокрема, був тодішній міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). У звіті поліції пізніше вказувалося, що четверо порушників порядку були запрошені депутатами від АдН.

Алісе Вайдель тоді висловила жаль з приводу інциденту. Трьом порушникам порядку заборонили відвідувати будівлю парламенту протягом обмеженого періоду часу й оштрафували на суму до 800 євро.