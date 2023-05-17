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Обшуки в справі про спробу путчу в Німеччині, березень 2023 рокуФото: Thomas de Marco/Schwäbisches Tagblatt/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Німеччині судять "рейхсбюргерів" за підготовку путчу

Ліза Ламбрехт | Віолетта Чайковська
26 хв. тому

ФРН починає процес у справі про спробу державного перевороту. "Рейхсбюргерів" звинувачують у створенні терористичної групи та підготовці тяжких насильницьких злочинів.

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У середу, 17 травня, у вищому земельному суді Кобленца розпочався процес над імовірними "рейхсбюргерами" - членами ультраправого руху, що не визнає ФРН, які вважають себе громадянами "німецького рейху". Їх підозрюють у плануванні насильницького захоплення влади в Німеччині та викрадення міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach).

У перший день судового засідання оголошується обвинувальний висновок. Чотирьох чоловіків віком від 44 до 56 років і 75-річну жінку обвинувачують у створенні терористичної організації або участі в ній, а також у підготовці дій, що становлять державну зраду та спрямовані проти німецького уряду.

Чоловіків затримали у квітні 2022 року, а жінку, яку слідство вважає ватажком угруповання, - у жовтні. Усі вони перебувають під вартою.

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За версією прокуратури, змовники розробили триетапний план повалення влади. Першим кроком планувалося щонайменше на два тижні вивести з ладу системи електропостачання в Німеччині, потім викрасти з застосуванням зброї міністра охорони здоров'я Лаутербаха, можливо, після вбивства його охоронців.

Підозрювані розраховували створити "умови, близькі до громадянської війни", та планували зустріч у Берліні, щоби повалити уряд і призначити нових "лідерів". Із цих планів нічого не вийшло - під час купівлі зброї вони натрапили на працівника спецслужб, який працював під прикриттям.

Лист "рейхсбюргерів" Путіну

Під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, готівку, золоті злитки, срібні монети та іноземну валюту.

75-річну вчительку на пенсії заарештували в Саксонії. Вона наполягала на "відновленні дієздатності німецького рейху", а також підготувала листи президентам Росії Володимиру Путіну, Польщі Анджею Дуді та Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier). Крім того, підозрювана підготувала "ордер на арешт" Лаутербаха.

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Операція проти "рейхсбюргерів"

На початку грудня стало відомо про проведення масштабної операції проти готових до насильства учасників правоекстремістського руху "рейхсбюргерів".

Під час оперативних дій затримали щонайменше 25 осіб за підозрою в приналежності до угруповання. Прокуратура повідомила, що "рейхсбюргери" планували повалення конституційних органів влади в країні. Серед затриманих виявилася громадянка Росії.

Рух "рейхсбюргерів" виник у 1980-ті роки. Його члени, не визнаючи ФРН, виготовляють альтернативні "посвідчення особи" та "водійські права" неіснуючої імперії - "німецького рейху". У ФРН налічується понад 20 тисяч його прихильників.

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