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Аліс Вайдель

Аліс Вайдель - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аліс Вайдель".

На виборах до Бундестагу 2017 року Аліс Вайдель разом з Александром Ґауландом очолила передвиборну кампанію євроскептиків та правих популістів з політичної партії "Альтернатива для Німеччини". За освітою Аліс Вайдель є економістом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів 30.11.2019

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії

Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії 15.11.2018

Правопопулістська партія "Альтернативи для Німеччини" заявила, що виявила ще одну велику пожертву для свого місцевого відділку, яка надійшла з Бельгії. В АдН повідомили, що повернули гроші відправнику.
Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура

Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура 14.11.2018

Прокуратура міста Констанц вже передала Бундестагу клопотання про зняття зі співголови фракції "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності.
Поліція вимагає розслідування через твіт депутатки Бундестагу від правих популістів

Поліція вимагає розслідування через твіт депутатки Бундестагу від правих популістів 02.01.2018

Твіт однією з відомих фігур правих популістів із АдН Беатрікс фон Шторх можуть кваліфікувати як розпалювання міжетнічної ворожнечі. У ньому вона критикувала використання арабської мови в Twitter поліції Кельна.
Співголова Альтернативи для Німеччини оголосила про вихід з партії

Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід з партії 26.09.2017

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі не конкретизувала, коли саме вона вийде зі складу цієї політичної сили.
Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН

Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН 25.09.2017

Співочільниця "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі виграла вибори в одномандатному окрузі. Вона вирішила не входити до складу фракції власної партії в Бундестазі.
Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель

Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель 24.09.2017

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" уперше проходить до Бундестагу. Основні факти про антимігрантську та контраверсійну партію, яка посіла на нинішніх виборах до німецького парламенту третє місце.

Альтернатива для Німеччини йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою

"Альтернатива для Німеччини" йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою 25.04.2017

Через гострі розбіжності в "Альтернативі для Німеччини" її найбільш відомий політик Фрауке Петрі не стала головним кандидатом партії на виборах до Бундестагу.