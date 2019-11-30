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Аліс Вайдель - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аліс Вайдель".
На виборах до Бундестагу 2017 року Аліс Вайдель разом з Александром Ґауландом очолила передвиборну кампанію євроскептиків та правих популістів з політичної партії "Альтернатива для Німеччини". За освітою Аліс Вайдель є економістом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Твіт однією з відомих фігур правих популістів із АдН Беатрікс фон Шторх можуть кваліфікувати як розпалювання міжетнічної ворожнечі. У ньому вона критикувала використання арабської мови в Twitter поліції Кельна.