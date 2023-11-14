У Німеччині 2023 року зросла кількість нападів на біженців

За перші дев'ять місяців поточного року вчинено 1515 атак на біженців та прохачів притулку, це більше, ніж за весь попередній рік, пише dpa з посиланням на дані уряду ФРН.

У Німеччині у 2023 році значно зросла кількість нападів на біженців та прохачів притулку, а також на гуртожитки для мігрантів. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит парламентської фракції Лівої партії, яку у вівторок, 14 листопада, цитує агентство dpa.

За перші дев'ять місяців поточного року вчинено 1515 таких правопорушень, тобто більше ніж за весь попередній рік (1371 напад).

Більшість нападів скоєно правими екстремістами

Лише у третьому кварталі цього року у гуртожитках для біженців скоєно 30 нападів, 23 із них поліція приписала правим екстремістам, йдеться у документі. Крім того, правоохоронці вважають, що 375 із 417 політично вмотивованих нападів на біженців поза їхніми місцями проживання, зареєстрованими у липні-вересні, вчинено представниками вкрай правих угруповань.

Ще 19 таких злочинів були пов'язані з феноменом "іноземної ідеології" (злочини, мотив яких пов'язаний з ненімецьким походженням злочинців. - Ред.), ще два були віднесені до категорії злочинів лівих екстремістів. Мотиви деяких нападів залишаються незрозумілими. Насильство було застосовано у 55 випадках.

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"Щодня на біженців у Німеччині відбуваються напади, їх принижують, ставляться до них вороже", - заявила агентству депутатка від Лівої партії Клара Бюнґер (Clara Bünger). Причини зростання кількості таких злочинів вона бачить у нинішніх дебатах у Німеччині щодо зміни міграційного законодавства. Вона закликала посилити захист біженців у Німеччині.