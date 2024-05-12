На пропалестинській акції в Берліні поранено 4 поліцейських

Четверо поліцейських отримали поранення під час пропалестинської демонстрації в Берліні 11 травня. Загалом правоохоронці затримали 49 учасників акції, також було порушено 39 кримінальних справ.

Четверо поліцейських отримали поранення під час пропалестинської демонстрації в Берліні у суботу, 11 травня. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на речницю поліції, загалом правоохоронці затримали 49 учасників акції, також було порушено 39 кримінальних справ.

На мітингу в районах Нойкельн і Кройцберг, в якому взяли участь близько 1 500 осіб, учасники неодноразово скандували пропалестинські гасла, а також через гучномовець вигукували антисемітську заяву, додає видання.

Коли ввечері мітинг закінчився, окремі демонстранти почали кидали пляшки в поліцейських. Постраждалі правоохоронці змогли залишитися на службі, повідомили в поліції. Наразі триває розслідування за підозрою, серед іншого, у порушенні закону про свободу зібрань і нападі на співробітників правоохоронних органів.

Демонстрація під гаслом "Досить озброювати Ізраїль"

Як додає Bild, демонстрація проходила під гаслом "Досить озброювати Ізраїль". Після вигуку натовпом інших антиізраїльських гасел, заборонених законом, поліція розігнала акцію. Протестувальники намагалися встановити барикади, витягнувши на вулицю шлагбауми, електросамокати, велосипеди, велопарковки та сміттєві баки. Офіцерів поліції закидали пляшками, петардами та камінням.

Після нападу ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль в Берліні постійно проходять демонстрації у зв'язку з бойовими діями в Газі, вони неодноразово призводили до заворушень.