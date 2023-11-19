У Берліні пропалестинський "марш у мовчанні" пройшов гучно

Пропалестинська акція критиків Ізраїлю була заявлена як "марш у мовчанні", але його учасники поводилися в Берліні голосно і часом агресивно. Поліція вказувала на неприпустимість протизаконних гасел.

Тисячі людей вийшли на вулиці Берліна 18 листопада, щоб висловити протест проти воєнної операції Ізраїлю в Секторі Гази у відповідь на напад терористів ХАМАCу.

За даними поліції, у цій пропалестинській акції взяли участь близько чотирьох тисяч осіб. Багато учасників розмахували палестинськими прапорами і несли плакати "Свободу Палестині", "Німеччина фінансує, Ізраїль скидає бомби", "Зупиніть знищення народу" тощо.

Організатори акції заявили, що хочуть "мирно жити з євреями", "не прихильники терористичних організацій" і "не схвалюють вбивства в Ізраїлі". Захід був заявлений як "марш у мовчанні".

Водночас його учасники часом поводилися дуже гучно та навіть агресивно, пише агентство dpa. Поліція неодноразово вказувала присутнім на неприпустимість протизаконних гасел.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний у ЄС і США, терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару і вторгнулись на територію Ізраїлю, де влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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