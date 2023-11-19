США та Ізраїль заперечили повідомлення WP про угоду з ХАМАС

Washington Post повідомив, що сторони попередньо домовились про припинення вогню в Секторі Гази в обмін на звільнення десятків заручників.

Повідомлення американського видання The Washington Post (WP) про те, що Ізраїль та терористи ХАМАСу близькі до досягнення домовленості про припинення вогню в обмін на визволення низки заручників, не відповідає дійсності. Це випливає з заяви офіційної представниці Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон.

За даними WP, у рамках попередньої домовленості, ХАМАС готовий відпустити десятки жінок і дітей, яких утримує в Секторі Гази, в обмін на припинення вогню щонайменше на п'ять днів.

У ніч на неділю, 19 листопада, Вотсон повідомила, що наразі "угоди немає", але США продовжують посилено працювати над тим, аби домовленість між Ізраїлем і ХАМАСом була досягнута.

Ізраїль спростував інформацію про угоду. "Ніякої пропозиції та угоди не було. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і ми тут єдині в наших інтересах. Весь час є фейкові новини", - цитує NBC News прем'єр-міністра країни Біньямін Нетаньяху.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в США та ЄС терористичною організацією, здійснило масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару, вторгнувшись на територію Ізраїлю, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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