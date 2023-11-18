Родичі заручників ХАМАСу дійшли маршем до Єрусалима

Родичі заручників, захоплених в Ізраїлі бойовиками палестинського ісламістського угрупування ХАМАС, дійшли маршем до Єрусалима і провели акцію перед офісом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє агенція AFP у суботу, 18 листопада.

Учасники маршу, який почався у Тель-Авіві у вівторок, за кілька днів пройшли близько 70 кілометрів між двома містами, вимагаючи від уряду активізувати зусилля зі звільнення заручників. Як пише The Times of Israel, за останніми даними, у суботній ході взяли участь близько 30 тисяч людей. Біля Єрусалима до протестувальників приєднався лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід, повідомило видання.

Марш протесту організував Форум сімей заручників та зниклих безвісти. Він був створений після нападу ХАМАСу з метою привернути увагу до долі близько 240 людей, яких 7 жовтня викрали і відвезли до Сектору Гази. У заяві, оприлюдненій у вівторок, Форум закликав ізраїльський уряд повідомити, які саме вимоги він висував у ході переговорів. На мітингу біля офісу прем'єр-міністра кілька тисяч демонстрантів скандували "Негайно поверніть їх додому".

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Переговори Ізраїлю та ХАМАСу

Раніше агенція Reuters дізналася, що Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори щодо звільнення 50 заручників, захоплених бойовиками, в обмін на триденне припинення вогню, звільнення палестинських жінок і підлітків із ізраїльських в'язниць та збільшення гуманітарної допомоги.

Видання Yediot Achronot повідомило, що Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАСу про припинення вогню, про що повідомив Катару, який виступає посередником в конфлікті. Ізраїль наполягає на звільненні сімей разом, не розлучаючи матерів та дітей. Крім того, Ізраїль "висловив готовність виявити гнучкість" щодо кількості днів призупинення вогню, щоб дати можливість звільнити більше заручників.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і вторглись на його територію. Жертвами нападу, за оновленими даними, стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

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