На Октоберфесті заборонять відомий у Німеччині шлягер

У Німеччині спалахнув скандал у зв'язку зі скандуванням расистських гасел на тлі мелодії відомого шлягера. Через можливе використання пісні ксенофобами у Мюнхені вирішили її заборонити.

На знаменитому мюнхенському святі Октоберфест буде заборонено до виконання відомий у Німеччині шлягер "L'Amour Toujours" ("Кохання назавжди") через кілька інцидентів за участю правих екстремістів, які використали цю пісню для поширення ксенофобських гасел. Про це цього тижня заявив німецькому інформаційному агентству dpa один із організаторів свята Клеменс Баумґертнер (Clemens Baumgärtner). Він зазначив, що пісня, сама по собі нешкідлива, набула внаслідок ксенофобських скандалів явного расистського підтексту, а "на Октоберфесті не місце всьому цьому праворадикальному сміттю".

Можливість запровадження заборони на подібні гасла та змісту закріплена також у правилах проведення цього заходу. Октоберфест є одним із найбільших та найвідоміших німецьких народних свят і щорічно приваблює мільйони відвідувачів з Німеччини та з-за кордону. Баумґертнер підкреслив, що на цьому "легкому красивому" та аполітичному міжнародному фестивалі не допускатимуться правоекстремістські висловлювання та прояви. Цього року Октоберфест на Терезієнвізе в Мюнхені пройде з 21 вересня по 6 жовтня .

Організатор Октоберфесту Клеменс Баумґертнер повідомив про нововведення Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

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Скандальне відео

Актуальним приводом для заборони стало відео, яке розповсюдилося останніми днями в соцмережах, зняте в клубі Pony на німецькому острові Зюльт у Північному морі. Ролик був записаний у ході приватної вечірки. Група з п'ятьох молодиків, що танцюють під шлягер італійського діджея Джіджі Д'Агостіно "L'Amour Toujours", скандують у ритмі музики фрази "Іноземці - геть!" та "Німеччина - для німців". При цьому один із чоловіків не тільки вигукує ксенофобські гасла, а й, судячи з усього, скидає руку в нацистському привітанні, а також прикладає до верхньої губи два складені разом пальці, зображуючи, ймовірно, вуса Гітлера. Розважена публіка - на вечірку було запрошено близько 500 гостей - знімає те, що відбувається, на телефони і видається цілком задоволеною.

Це відео швидко стало помітним в інтернеті та викликало хвилю обурення в суспільстві та в політичних колах. Проти кількох учасників вечірки поліція веде провадження. Водночас стало очевидним, що виконання ксенофобських рядків на тлі оригіналу пісні "L'Amour Toujours" та розповсюдження відповідних відеороликів у соціальних мережах - явище не нове. У цьому контексті голосніше зазвучали попередження про появу так званої правоекстремістської мем-культури, а також розгорілася дискусія щодо заходів для запобігання поширенню правоекстремістських настроїв у суспільстві.

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Оригінал пісні - про кохання

Оригінал композиції L'Amour Toujours був створений італійським діджеєм Джіджі Д'Агостіно в 1999 році і не має нічого спільного з політикою. Після скандалу, що розгорівся на Зюльті, 56-річний музикант, який за його власним визнанням, тримається подалі від соцмереж, щоб захистити свою психіку, отримав безліч запитів від німецьких та італійських ЗМІ і був змушений висловитися про свій твір.

У коментарі німецькій газеті Berliner Morgenpost музикант пояснив, що його композиція - виключно про кохання та радість від краси спільного буття закоханих. "Моя пісня "L'amour toujours" присвячена прекрасному, великому і сильному почуттю, яке об'єднує людей. Це сила кохання, яка змушує мене парити", - сказав діджей. Усе кохання, про яке розповідається в його пісні, неможливо вмістити в кілька миттєвостей - у день, місяць, рік, тому він так і назвав її - "Кохання назавжди". "Це єдиний сенс, який вона має", - сказав Д'Агостіно. Він також зазначив, що йому "неприємна" новоявлена ​​популярність, викликана скандалом, цього хіта, якому 25 років.