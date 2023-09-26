Шварценеґґер запалює та інші фотографії Октоберфесту-2023
Мюнхенський Октоберфест 2023 року вже перевалив за свій пивний екватор і діжка за діжкою, кухоль за кухлем наближається до фінального дня - 3 жовтня.
Пивне свято Октоберфест 2023 року відбувається в Мюнхені з 16 вересня до 3 жовтня. Цю фотографію зроблено під час офіційної церемонії відкорковування першої діжки з пивом.
Октоберфест відкривається парадом, у якому беруть участь різні групи - оркестри, вози пивоварень, товариства зі збереження народних традицій тощо.
У 2023 році мюнхенський Октоберфест проводиться 188-й раз.
Учасники параду з нагоди відкриття Октоберфесту в баварському народному вбранні.
"Вітання з Октоберфесту". Імбирні пряники у вигляді сердечок - популярні святкові сувеніри.
Під час параду в небі над Мюнхеном на висоті 3000 метрів намалювали таке ось серце. Акція була узгоджена з авіаційною диспетчерською службою.
Щоб зайняти найкращі місця за столиками, краще поквапитися.
Один із великих пивних павільйонів на Октоберфесті.
Загальна кількість місць у павільйонах і наметах сягає 120 тисяч.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер позує для селфі зі співробітниками одного з пивних павільйонів.
Арнольд Шварценеґґер - частий гість Октоберфесту. Цього року актор і колишній губернатор Каліфорнії вирішив спробувати себе в ролі диригента.
Серед гостей однієї з вечірок - музиканти гурту Tokio Hotel Том і Білл Каулітц.
Особливу увагу бульварної преси на цьогорічному Октоберфесті привернуло відвідування цього свята князем Монако Реньє III.
Кожна така повна літрова кружка важить 2,3 кілограма.
Один кухоль пива - 14,50 євро. Безалкогольний напій - 6,00 євро. Вода - 5,20 євро. Далі йдуть ціни за порції курчат, точніше - половину курчати.
Кожен офіціант на Октоберфесті проходить у середньому 15 кілометрів за зміну.
Курчат, рульки та інші страви відвідувачам приносять офіціанти. Брецелі можна купити спонтанно у рознощиків.
Показовий виступ учасниць одного з товариств зі збереження народних традицій.
Щорічно Октоберфест відвідує близько шести мільйонів людей. Кількість селфі, яке вони роблять під час свята, має бути, щонайменше, на порядок вищим.
На завершення подивимося на один з атракціонів і обриси альпійських гір на горизонті.