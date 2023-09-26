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СуспільствоНімеччина
Максим Нелюбін
27 вересня 2023 р.
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Топтема

Ракета С-300

Болгарія надасть Україні несправні ракети для систем ППО

Політика27 вересня 2023 р.
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Держсекретар США Блінкен (праворуч) та український прем'єр Шмигаль під час зустрічі в Києві 7 вересня 2023 року

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

Політика27 вересня 2023 р.
external

Як стартапи з виробництва дронів допомагають ЗСУ

Як стартапи з виробництва дронів допомагають ЗСУ

Економіка27 вересня 2023 р.02:15 хв.
Німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM

"Європейський небесний щит": головне про нову систему ППО

"Європейський небесний щит": головне про нову систему ППО

Політика27 вересня 2023 р.
Перебої з подачею електроенергії через російські ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні. На фото: Київ - живлення забезпечує електрогенератор (фото з архіву)

Як українці готуються до другої воєнної зими

Як українці готуються до другої воєнної зими

Суспільство27 вересня 2023 р.
Ігор Коломойський на слуханнях у суді в Києві, 2 вересня 2023 року

Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Закон і право27 вересня 2023 р.
Діти у прифронтовому Кураховому, Донецька область, вересень 2023 року

Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті

Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті

Суспільство26 вересня 2023 р.
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