ЧЄ-2024: гравець Туреччини і фани Австрії спричинили скандал

Гравець збірної Туреччини з футболу Меріх Деміраль на знак перемоги над збірною Австрії в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи (ЧЄ) 2 липня показав жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Організація дотримується ідеології расової переваги, антисемітизму, вірменофобії та ісламізму, зауважує німецький таблоїд Bild і додає, що Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відсторонити Демірала від подальшої участі в турнірі.

У Туреччині інтереси "Сірих вовків" представляє ультраправа Партія націоналістичного руху. У Німеччині ні це угруповання, ні його жест не є забороненими, проте "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федеральної служби захисту конституції (спецслужби внутрішнього призначення, що займається контррозвідкою). В Австрії цей жест заборонений.

Демірал під час матчу в Лейпцигу забив гол у ворота збірної Австрії вже на 57-й секунді. Цей гол став найшвидшим в історії плей-оф чемпіонатів Європи. А на 59-й хвилині він знов уразив австрійські ворота, чим приніс перемогу своїй збірній. Показаний ним жест "Сірих вовків" Демірал пояснив тріумфом з приводу перемоги та гордістю за свою країну.

"Те, як я радів, пов'язано з моєю турецькою ідентичністю. Тому я і показав цей жест. Я бачив, що такий самий жест роблять й інші на стадіоні. Тут немає жодного прихованого меседжу. Ми всі - турки, я дуже пишаюся тим, що я турок, і в цьому полягає сенс цього жесту. Я просто хотів продемонструвати, який я радий і який я гордий. Сподіваюся, будуть й інші можливості показати цей жест", - сказав 26-річний турецький захисник.

Ще напередодні матчу Туреччини та Австрії міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту вразливих народів" закликала УЄФА заборонити знак "Сірих вовків" на стадіонах. "Деякі вболівальники Туреччини показували цей знак на матчах Євро-2024. Це траплялося багаторазово і демонструвалося в прямому телеефірі. УЄФА має чітко окреслити свою позицію щодо демонстрації правоекстремістських символів і заборонити показ знака "Сірих вовків" на стадіонах", - заявив представник товариства Камаль Сідо.

Демарш австрійських фанатів

Утім, це не єдиний скандал, що трапився під час поєдинку 2 липня.

Незадовго до матчу Туреччини та Австрії австрійські фанати влаштували власний демарш. Під час трансляції по швейцарському телебаченню 2 липня було видно, як фанати австрійської збірної в Лейпцигу співають "Німеччина німцям, іноземці - геть" на мелодію L'amour toujour. Поліція Лейпцига проводить розслідування.

Цей расистський заклик став відомим по всій Німеччині після скандального інциденту на острові Зюльт, де велика група молоді під час вечірки співала "Іноземці - геть" і "Німеччина німцям" на мелодію Джіджі Д'Агостіно. Відтоді мали місце численні аналогічні інциденти. Тому ця пісня заборонена на деяких народних гуляннях і на ЧЄ.

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