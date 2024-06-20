Заступниця голови Бундестагу спричинила скандал постом у Х

Після матчу між Німеччиною та Угорщиною на ЧЄ з футболу Катрін Ґерінґ-Екардт поширила в соцмережі Х допис про колір шкіри гравців німецької збірної. Згодом політикиня видалила пост, який викликав звинувачення в расизмі.

Заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring Eckardt) спровокувала скандал дописом у соціальній мережі Х, присвяченим перемозі збірної Німеччини над командою Угорщини на Чемпіонаті Європи з футболу (ЧЄ-2024).

Ще в ніч на четвер, 20 червня, вона видалила свій пост, у якому йшлося про колір шкіри німецьких футболістів, написавши: "Шкодую, що я так сформулювала".

Ґерінґ-Еккардт звинуватили в расизмі

Після перемоги Бундестім над збірною Угорщини з рахунком 2:0 напередодні ввечері Ґерінґ-Еккардт написала: "Ця команда воістину чудова. Уявіть собі на хвилину, що в ній були б тільки білі німецькі гравці". Після цього багато користувачів Х звинуватили політикиню з партії Зелених у расизмі.

Інший заступник голови Бундестагу Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) з "Вільної демократичної партії" так відреагував на допис колежанки: "Я вважаю вельми небезпечним, коли людей у Німеччині оцінюють за кольором шкіри. Колезі слід негайно видалити цей пост".

Ґерінґ-Екардт пояснила в Х, що у своєму дописі посилалася на результати соціологічного опитування, проведеного незадовго до початку Євро-2024, що наробило багато галасу. "Мене обурило те, що 21 відсоток німців воліли б, аби в німецькій збірній було більше білих. Я пишаюся цією збірною та бажаю нам переконати (в цьому. - Ред.) і 21 відсоток", - написала вона.