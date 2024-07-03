Євро-2024: Визначились всі учасники та пари чвертьфіналу

Останньою в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу пробилась Туреччина. Її гравець Меріх Демірал відзначився найшвидшим голом в історії плей-оф.

Збірна Туреччини стала останньою командою, яка вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу 2024 року.

Вона обіграла 2 липня в матчі 1/8 фіналу "Євро-2024" Австрію з рахунком 2:1.

Турки відкрили рахунок уже на 57-й секунді завдяки Меріху Деміралу, який забив найшвидший гол в історії плей-оф ЧЄ. На початку другого тайму він зробив дубль. Австрійцям вдалося забити лише на 66-й хвилині зусиллями Міхаеля Грегорича.

У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться зі збірною Нідерландів

1/4 Євро: хто, з ким і коли гратиме

Матчі 1/4 пройдуть на німецьких стадіонах 5 та 6 липня.

5 липня о 19:00 за київським часом зіграють Іспанія та Німеччина, а о 22:00 - Португалія та Франція.

6 липня о 19:00 зійдуться Англія проти Швейцарії, а о 22:00 Нідерланди з Туреччиною.