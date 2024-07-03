Євро-2024: Визначились всі учасники та пари чвертьфіналу

СпортТуреччина
Євро-2024: Визначились всі учасники та пари чвертьфіналу3 липня 2024 р.
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Збірна Туреччини стала останньою командою, яка вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу 2024 року.
Вона обіграла 2 липня в матчі 1/8 фіналу "Євро-2024" Австрію з рахунком 2:1.
Турки відкрили рахунок уже на 57-й секунді завдяки Меріху Деміралу, який забив найшвидший гол в історії плей-оф ЧЄ. На початку другого тайму він зробив дубль. Австрійцям вдалося забити лише на 66-й хвилині зусиллями Міхаеля Грегорича.
У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться зі збірною Нідерландів
1/4 Євро: хто, з ким і коли гратиме
Матчі 1/4 пройдуть на німецьких стадіонах 5 та 6 липня.
5 липня о 19:00 за київським часом зіграють Іспанія та Німеччина, а о 22:00 - Португалія та Франція.
6 липня о 19:00 зійдуться Англія проти Швейцарії, а о 22:00 Нідерланди з Туреччиною.