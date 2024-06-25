Євро-2024: у ФРН загинув поліцейський із кортежу Орбана

Один співробітник німецької поліції загинув, а ще один отримав важкі поранення внаслідок аварії під час супроводу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до аеропорту Штутгарта.

Один співробітник німецької поліції загинув, ще один отримав серйозні поранення внаслідок аварії в понеділок, 24 червня, під час супроводу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до аеропорту Штутгарта.

Як передає агенція dpa, Орбан перебував у місті, щоб подивитися матч між Угорщиною та Шотландією, який угорці виграли з рахунком 1:0. Дорогою до аеропорту автомобіль 69-річної жінки зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був 61-річний поліцейський. Він отримав важкі травми і пізніше помер у лікарні.

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Після зіткнення з авто мотоцикл загиблого занесло і той зіткнувся з мотоциклом 27-річного офіцера, який перекривав перехрестя своїм транспортним засобом. Постраждалого поліцейського також доставили до лікарні з серйозними травмами.

Міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг Томас Штробль (Thomas Strobl) заявив, що вся поліція регіону оплакує свого колегу. Мер Штутгарта Франк Ноппер (Frank Nopper) зазначив, що ця аварія затьмарила настрій під час футбольного чемпіонату Євро-2024, який приймає Німеччина.

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