Африканська збірна вперше вийшла до півфіналу ЧС з футболу

Раніше африканські футбольні команди доходили лише до стадії чвертьфіналу ЧС. У півфіналі збірна Марокко, яка обіграла Португалію, зіграє з переможцем пари Франція-Англія.

Марокко обіграло в суботу, 10 грудня, Португалію на Чемпіонаті світу з футболу з рахунком 1:0 та стало першою в історії збірною з Африки, а також першою арабською країною, що вийшла до півфіналу ЧС.

Особливо емоційно на поразку своєї збірної відреагував капітан Португалії Кріштіану Роналду, для якого виступ цього року на ЧС може стати останнім. Після завершення матчу він не зміг стримати сльози.

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Раніше найвищими результатами африканських команд були чвертьфінали ЧС. У 1990 році до цієї стадії дійшов Камерун, у 2022 році - Сенегал а у 2010 році - Гана.

У півфіналі Марокко зіграє з переможцем протистояння збірних Франції та Англії, який ще триває. У другому півфіналі гратимуть команди Аргентини та Хорватії.

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