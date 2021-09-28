 УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Новини

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.

Логотип УЄФА

Логотип УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) анулювала дисциплінарне провадження стосовно трьох клубів-засновників європейської Суперліги: іспанських "Реалу" і "Барселони", а також італійського "Ювентуса". Про це в організації повідомили пізно ввечері в понеділок, 27 вересня.

Раніше суддя комерційного суду Мадрида Мануель Руїс де Лара поставив перед керівництвом УЄФА ультиматум: організація повинна відмовитися від погроз санкціями на адресу клубів-засновників Суперліги. В іншому випадку суд передасть справу про невиконання судового рішення в прокуратуру. З погляду судді, дії УЄФА не відповідають закону і ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції.

Незважаючи на відмову від продовження судового розгляду, в УЄФА продовжують дотримуватися чіткої позиції проти заснування Суперліги і залишають за собою право вжити подальші юридичні кроки.

Конфлікт між Суперлігою і УЄФА

У квітні 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії і Англії оголосили про створення Суперліги, створивши таким чином прямого конкурента для Ліги чемпіонів УЄФА. Втім, Спілка європейських футбольних асоціацій, а також уболівальники різко розкритикували новий проєкт. Футбольні фанати влаштовували демонстрації проти цих планів.

Очільник УЄФА Александер Чеферін пригрозив клубам-засновникам Суперліги жорсткими санкціями, заявивши, що гравці цих клубів не зможуть виступати в складі збірних своїх країн. У результаті більшість клубів відмовилися від вступу до Суперліги, однак цього все ще прагнуть "Реал", "Барселона" і "Ювентус". 

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