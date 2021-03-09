 Президент УЄФА погрожує учасникам Суперліги жорсткими санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Новини

Президент УЄФА погрожує учасникам Суперліги жорсткими санкціями

Усі 55 європейських футбольних федерацій виступають проти створення Суперліги, заявив глава УЄФА Александер Чеферін. За його словами, гравці клубів Суперліги не зможуть виступати в складі збірних своїх країн.

Штаб-квартира УЄФА в швейцарському Ньоні

Штаб-квартира УЄФА в швейцарському Ньоні

Гравці команд-учасниць європейської футбольної Суперліги втратять право виступати у складі національних збірних на чемпіонатах світу і Європи, заявив у понеділок, 19 квітня, глава Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

"Усі футболісти, які грають в цьому закритому турнірі (Суперлізі. - Ред.), Не зможуть виступити у своїй національній збірній. Всі національні федерації згодні з цим", - наголосив він. Поки що "занадто рано" говорити про "юридичні наслідки" створення Суперліги, але це має статися "якомога швидше", додав Чеферін.

"Ми всі разом виступаємо проти цього абсурдного проєкту. Всі 55 федерацій - проти цих цинічних планів", - заявив Чеферін. За його словами, "солідарність відрізняється постійністю; для деяких солідарність і єдність не існують". "Єдине, що їм важливо - їхня власна кишеня", - сказав глава УЄФА.

Що таке Суперліга  

Раніше, 18 квітня, 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії оголосили про створення нового європейського футбольного турніру - Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем".

Увійти в Суперлігу на постійній основі запропоновано ще трьом клубам. Загалом планується участь 20-и команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги і ще п'ять, які пройдуть кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Французькі ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела, що щороку в турнірі братимуть участь щонайменше дві французькі команди.

Сезон в Суперлізі планується почати в серпні. Всі матчі проводитимуть в середині тижня, щоб мати можливість клубам брати участь в національних чемпіонатах, ігри в яких зазвичай проходять у вікенди.

Команди будуть розділені на дві групи по 10 клубів в кожній. За підсумками групового турніру, в якому кожна команда зіграє з кожною по два рази, визначаться учасники плей-офф.

Автоматично до чвертьфіналу потраплять по три кращі команди кожної з груп. Команди, що зайняли четверте і п'яте місця, зіграють в додатковому плей-офф за вихід в 1/4 фіналу. Після цього пройдуть півфінали і фінал на нейтральному полі. 

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