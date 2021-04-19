 Усі шість англійських клубів відмовилися від участі в Суперлізі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Новини

Усі шість англійських клубів відмовилися від участі в Суперлізі

Проєкт футбольної Суперліги тріщить по швах. Після протестів уболівальників та обурення у суспільстві усі шість англійських клубів відмовилися від участі у проєкті.

Плакати уболівальників Ліверпуля проти Суперліги біля клубного стадіону

Плакати уболівальників "Ліверпуля" проти Суперліги біля клубного стадіону

Усі шість англійських футбольних клубів, які мали бути серед співзасновників Суперліги, на тлі обурення та протестів уболівальників, а також погрози санкцій з боку УЄФА вже заявили про вихід з проєкту. Першим відповідну заяву ввечері у вівторок, 20 квітня, оприлюднив поточний лідер англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті".  Згодом про свою відмову від участі в багатомільярдному проєкті повідомили "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", лондонські "Арсенал", "Тоттенхем" та "Челсі".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив після повідомлення "Манчестер Сіті", що це - "абсолютно правильне рішення", та висловив сподівання, що інші клуби зроблять так само, повідомляє інформагенція SID.

Привітав рішення "Манчестер Сіті" і президент УЄФА Александер Чеферін. За його словами, керівництво клубу "проявило велику мудрість".

Протест фанів лондонського Челсі проти створення Суперліги

Протест фанів лондонського "Челсі" проти створення Суперліги

Очікується, що відмовляться від участі в Суперлізі також мадридський "Атлетіко" і "Барселона". Нагадаємо, інші учасники проєкту - мадридський "Реал", туринський "Ювентус", міланські "Інтер" та "Мілан". Уболівальники вже охрестили клуби-ініціатори Суперліги "брудною дюжиною".

Раніше повідомили, що не братимуть участь у проєкті мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія", а також паризький "Парі Сен-Жермен".

Тим часом організатори Суперліги після відмови англійських клубів заявили, що з огляду на поточні обставини повинні розглянути кроки з переформатування проєкту.

УЄФА - проти планів багатих клубів

Напередодні 55 країн-членів УЄФА під час конгресу одностайно ухвалили резолюцію із засудженням створення Суперліги. Проти проєкту виступив і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Раніше Александер Чеферін пригрозив, що усі футболісти, які гратимуть в Суперлізі, не зможуть виступити за свої національні збірні. "Ми всі разом виступаємо проти цього абсурдного проєкту. Всі 55 федерацій - проти цих цинічних планів", - наголосив Чеферін.

Що таке Суперліга  

Про створення суперліги кілька днів тому оголосили 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії. Увійти в Суперлігу на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам. Загалом планували участь 20 команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги і ще п'ять, які пройдуть кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Французькі ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що щороку в турнірі братимуть участь щонайменше дві французькі команди.

Сезон в Суперлізі планували розпочинати в серпні, а всі матчі проводити в середині тижня, щоб клуби мали можливість брати участь в національних чемпіонатах, ігри в яких зазвичай проходять у вікенди.

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Усі 55 європейських футбольних федерацій виступають проти створення Суперліги, заявив глава УЄФА Александер Чеферін. За його словами, гравці клубів Суперліги не зможуть виступати в складі збірних своїх країн.

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