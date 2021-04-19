Усі шість англійських клубів відмовилися від участі в Суперлізі

Усі шість англійських футбольних клубів, які мали бути серед співзасновників Суперліги, на тлі обурення та протестів уболівальників, а також погрози санкцій з боку УЄФА вже заявили про вихід з проєкту. Першим відповідну заяву ввечері у вівторок, 20 квітня, оприлюднив поточний лідер англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті". Згодом про свою відмову від участі в багатомільярдному проєкті повідомили "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", лондонські "Арсенал", "Тоттенхем" та "Челсі".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив після повідомлення "Манчестер Сіті", що це - "абсолютно правильне рішення", та висловив сподівання, що інші клуби зроблять так само, повідомляє інформагенція SID.

Привітав рішення "Манчестер Сіті" і президент УЄФА Александер Чеферін. За його словами, керівництво клубу "проявило велику мудрість".

Протест фанів лондонського "Челсі" проти створення Суперліги

Очікується, що відмовляться від участі в Суперлізі також мадридський "Атлетіко" і "Барселона". Нагадаємо, інші учасники проєкту - мадридський "Реал", туринський "Ювентус", міланські "Інтер" та "Мілан". Уболівальники вже охрестили клуби-ініціатори Суперліги "брудною дюжиною".

Раніше повідомили, що не братимуть участь у проєкті мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія", а також паризький "Парі Сен-Жермен".

Тим часом організатори Суперліги після відмови англійських клубів заявили, що з огляду на поточні обставини повинні розглянути кроки з переформатування проєкту.

УЄФА - проти планів багатих клубів

Напередодні 55 країн-членів УЄФА під час конгресу одностайно ухвалили резолюцію із засудженням створення Суперліги. Проти проєкту виступив і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Раніше Александер Чеферін пригрозив, що усі футболісти, які гратимуть в Суперлізі, не зможуть виступити за свої національні збірні. "Ми всі разом виступаємо проти цього абсурдного проєкту. Всі 55 федерацій - проти цих цинічних планів", - наголосив Чеферін.

Що таке Суперліга

Про створення суперліги кілька днів тому оголосили 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії. Увійти в Суперлігу на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам. Загалом планували участь 20 команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги і ще п'ять, які пройдуть кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Французькі ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що щороку в турнірі братимуть участь щонайменше дві французькі команди.

Сезон в Суперлізі планували розпочинати в серпні, а всі матчі проводити в середині тижня, щоб клуби мали можливість брати участь в національних чемпіонатах, ігри в яких зазвичай проходять у вікенди.