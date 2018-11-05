 Ліга Чемпіонів: ″Баварія″ у фіналі перемогла ″ПСЖ″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ліга Чемпіонів: "Баварія" у фіналі перемогла "ПСЖ"

Здолавши "ПСЖ", "Баварія" вже втретє після 2001 і 2013 років здобула перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, а з урахуванням колишнього формату турніру, який до 1993 року називався Кубком європейських чемпіонів - вшосте.

Баварія стала переможницею Ліги чемпіонів

"Баварія" стала переможницею Ліги чемпіонів УЄФА

Німецький футбольний клуб "Баварія" виграв фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у французького клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ), ставши втретє переможцем турніру.

Єдиний гол зустрічі, що проходила в Лісабоні, забив на 59-й хвилині Кінгслі Коман.

Читайте також: "Барселона" історично програла "Баварії"

"Баварія" грала у фіналі Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів вже в одинадцятий раз і вшосте здобула перемогу (німецький клуб тричі перемагав у Лізі чемпіонів і тричі в Кубку європейських чемпіонів). Завдяки цій перемозі "Баварія" випередила "Барселону" і ділить третє-четверте місце з Ліверпулем серед європейських клубів за кількістю перемог у цьому турнирі. Перше місце з 13-ма перемогами посідає мадридський "Реал". На другому місці - футбольний клуб "Мілан".

ПСЖ дійшов до вирішального матчу Ліги чемпіонів вперше в історії.

Сутички з поліцією у Парижі

Фанати французького клубу після завершення матчу влаштували заворушення у столиці Франції. Вони вийшли на Єлисейські поля, палили файєри і петарди, розбивали машини. Також сталося декілька сутичок з поліцією, яка змушена була застосувати сльозогінний газ.

 

Також за темою

Geldregen Geldscheine Mercedes-Benz Arena zur blauen Stunde

Коментар: Жадібність руйнує футбол 05.11.2018

Таємні плани щодо створення Суперліги, жадоба наживи та небачена брехня - серія нещодавно викритих скандалів навколо футболу демонструє цілком новий масштаб комерціалізації, вважає Йоша Вебер.

Fußball Championsleague Symbolbild Pokal

ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу 02.11.2018

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів.

Реклама

Докладно

Засідання Україномовного розмовного клубу в Сєвєродонецьку

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини

Навіщо вивчають українську поліцейський-біженець з Луганська і корінна сєвєродонеччанка - в матеріалі DW.  

Euroscheine (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

Коронавірус: мінекономіки ФРН подовжить підтримку бізнесу

Німеччина продовжить виплату державної допомоги підприємцям.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  