Ліга Чемпіонів: "Баварія" у фіналі перемогла "ПСЖ"

Здолавши "ПСЖ", "Баварія" вже втретє після 2001 і 2013 років здобула перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, а з урахуванням колишнього формату турніру, який до 1993 року називався Кубком європейських чемпіонів - вшосте.
Німецький футбольний клуб "Баварія" виграв фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у французького клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ), ставши втретє переможцем турніру.
Єдиний гол зустрічі, що проходила в Лісабоні, забив на 59-й хвилині Кінгслі Коман.
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"Баварія" грала у фіналі Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів вже в одинадцятий раз і вшосте здобула перемогу (німецький клуб тричі перемагав у Лізі чемпіонів і тричі в Кубку європейських чемпіонів). Завдяки цій перемозі "Баварія" випередила "Барселону" і ділить третє-четверте місце з Ліверпулем серед європейських клубів за кількістю перемог у цьому турнирі. Перше місце з 13-ма перемогами посідає мадридський "Реал". На другому місці - футбольний клуб "Мілан".
ПСЖ дійшов до вирішального матчу Ліги чемпіонів вперше в історії.
Фанати французького клубу після завершення матчу влаштували заворушення у столиці Франції. Вони вийшли на Єлисейські поля, палили файєри і петарди, розбивали машини. Також сталося декілька сутичок з поліцією, яка змушена була застосувати сльозогінний газ.