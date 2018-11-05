Ліга Чемпіонів: "Баварія" у фіналі перемогла "ПСЖ"

Німецький футбольний клуб "Баварія" виграв фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у французького клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ), ставши втретє переможцем турніру.

Єдиний гол зустрічі, що проходила в Лісабоні, забив на 59-й хвилині Кінгслі Коман.

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"Баварія" грала у фіналі Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів вже в одинадцятий раз і вшосте здобула перемогу (німецький клуб тричі перемагав у Лізі чемпіонів і тричі в Кубку європейських чемпіонів). Завдяки цій перемозі "Баварія" випередила "Барселону" і ділить третє-четверте місце з Ліверпулем серед європейських клубів за кількістю перемог у цьому турнирі. Перше місце з 13-ма перемогами посідає мадридський "Реал". На другому місці - футбольний клуб "Мілан".

ПСЖ дійшов до вирішального матчу Ліги чемпіонів вперше в історії.

Сутички з поліцією у Парижі

Фанати французького клубу після завершення матчу влаштували заворушення у столиці Франції. Вони вийшли на Єлисейські поля, палили файєри і петарди, розбивали машини. Також сталося декілька сутичок з поліцією, яка змушена була застосувати сльозогінний газ.