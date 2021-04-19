УЄФА оштрафувало клуби, які розкаялися через Суперлігу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила результати засідання щодо повернення до участі в футбольних першостях під егідою УЄФА клубів, які раніше зголосилися стати учасниками проєкту Суперліги. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 7 травня, рішенням, дев'ятьом з дванадцяти клубів доведеться сплатити 15 мільйонів євро кожному благодійного внеску на розвиток юнацького футболу в Європі. Також протягом одного футбольного сезону ці клуби будуть оштрафовані на п'ять відсотків від доходу, який вони отримують в рамках розіграшів єврокубків.

Крім того, цим клубам доведеться рахуватися з грошовим штрафом у розмірі 100 мільйонів євро в разі повторної їхньої участі в подібних проєктах, передає інформагенція SID.

Як зазначає агенція, до цих дев'яти клубів увійшли шестеро англійських - "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем", а ще два італійські - "Мілан" й "Інтер" та іспанський "Атлетіко".

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Водночас в УЄФА визнали, що три клуби з тих, котрі зголосилися раніше для участі в Суперлізі - "Реал", "Барселона" й "Ювентус" - відмовилися співпрацювати з УЄФА щодо їхньої можливої реінтеграції, тож їм загрожують дисциплінарні покарання.

Що таке Суперліга

18 квітня 12 європейських футбольних клубів з Іспанії, Італії та Англії оголосили про створення нового європейського футбольного турніру - Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем".

Увійти в Суперлігу на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам. Загалом планувалася участь 20-и команд, з них 15 - клуби-засновники Суперліги й ще п'ять, які мали пройти кваліфікацію відповідно до досягнень в національних чемпіонатах. Французькі ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що щороку в турнірі братимуть участь щонайменше дві французькі команди.

Сезон в Суперлізі планувалося розпочати в серпні. Всі матчі мали проводити в середині тижня, щоб мати можливість клубам брати участь в національних чемпіонатах, ігри в яких зазвичай проходять у вікенди.

Команди мали розділити на дві групи по 10 клубів в кожній. За підсумками групового турніру, в якому кожна команда мала б зіграти з кожною по два рази, визначалися б учасники плей-офф.

Автоматично до чвертьфіналу потрапляли б по три кращі команди кожної з груп. Команди, що зайняли б четверте і п'яте місця, зіграли б в додатковому плей-офф за вихід в 1/4 фіналу. Після цього мали проводитися півфінали й фінал на нейтральному полі.

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