Через протест фанів перенесли матч між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем"

Матч англійської футбольної Прем'єр-ліги між клубами "Манчестер Юнайтед" (МЮ) та "Ліверпуль", який мав відбутися у неділю, 2 травня, перенесли через протести вболівальників.

Спершу початок матчу, який був запланований на 18:30 за київським часом, відклали. Однак згодом вирішили не проводити поєдинок цього дня.

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Вболівальники спочатку протестували проти американських власників клубу - родини Глейзерів - перед стадіоном. Однак згодом їм вдалося прорватися і на поле "Олд Траффорд". Як повідомив "Манчестер Юнайтед" у заяві, рішення про перенесення матчу з міркувань безпеки ухвалили після обговорення з поліцією, місцевою владою, Прем'єр-лігою та обома клуби. У МЮ наголосили, що визнають право на вільне висловлювання думки та мирний протест. "Однак ми шкодуємо через перешкоджання команді та дії, які загрожують іншим вболівальникам, персоналу та поліції". Клуб пообіцяв поліції підтримку у розслідуванні подій. Нову дату матчу ще мають визначити.

Фани не приховують свого невдоволення власниками клубу - родиною Глейзерів

Вболівальники МЮ ще з обідньої пори зібралися перед стадіоном, де гучно висловлювали протест проти родини Глейзерів, яка володіє клубом з 2005 року. Фани титулованої команди давно не приховують свого невдоволення власниками, зазначає інформагенція dpa.

З новою силою неприязнь до Глейзерів спалахнула після оприлюднення кілька тижнів тому планів зі створення Суперліги 12-ма багатими клубами Європи, серед яких був і МЮ. Після бурхливих протестів уболівальників, обурення в суспільстві та погроз санкцій з боку УЄФА усі шість англійських клубів заявили про вихід з проєкту.