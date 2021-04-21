 Через протест фанів перенесли матч між ″Манчестер Юнайтед″ та ″Ліверпулем″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Через протест фанів перенесли матч між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем"

Вболівальники "Манчестер Юнайтед" влаштували черговий протест проти власників клубу - родини Глейзерів. З міркувань безпеки матч між МЮ та "Ліверпулем" було перенесено.

Вболівальники Манчестер Юнайтед протестують перед стадіоном Олд Траффорд

Вболівальники "Манчестер Юнайтед" протестують перед стадіоном "Олд Траффорд"

Матч англійської футбольної Прем'єр-ліги між клубами "Манчестер Юнайтед" (МЮ) та "Ліверпуль", який мав відбутися у неділю, 2 травня, перенесли через протести вболівальників.

Спершу початок матчу, який був запланований на 18:30 за київським часом, відклали. Однак згодом вирішили не проводити поєдинок цього дня.

Читайте також: Жадібність руйнує футбол - коментар

Вболівальники спочатку протестували проти американських власників клубу - родини Глейзерів - перед стадіоном. Однак згодом їм вдалося прорватися і на поле "Олд Траффорд". Як повідомив "Манчестер Юнайтед" у заяві, рішення про перенесення матчу з міркувань безпеки ухвалили після обговорення з поліцією, місцевою владою, Прем'єр-лігою та обома клуби. У МЮ наголосили, що визнають право на вільне висловлювання думки та мирний протест. "Однак ми шкодуємо через перешкоджання команді та дії, які загрожують іншим вболівальникам, персоналу та поліції". Клуб пообіцяв поліції підтримку у розслідуванні подій. Нову дату матчу ще мають визначити.

Фани не приховують свого невдоволення власниками клубу - родиною Глейзерів

Фани не приховують свого невдоволення власниками клубу - родиною Глейзерів

Вболівальники МЮ ще з обідньої пори зібралися перед стадіоном, де гучно висловлювали протест проти родини Глейзерів, яка володіє клубом з 2005 року. Фани титулованої команди давно не приховують свого невдоволення власниками, зазначає інформагенція dpa.

З новою силою неприязнь до Глейзерів спалахнула після оприлюднення кілька тижнів тому планів зі створення Суперліги 12-ма багатими клубами Європи, серед яких був і МЮ. Після бурхливих протестів уболівальників, обурення в суспільстві та погроз санкцій з боку УЄФА усі шість англійських клубів заявили про вихід з проєкту.

Дивитись відео 02:08

Скільки заробляють футбольні ліги Європи?

Також за темою

Großbritannien Fußball Super League Reaktionen von Fans

Усі шість англійських клубів відмовилися від участі в Суперлізі 21.04.2021

Проєкт футбольної Суперліги тріщить по швах. Після протестів уболівальників та обурення у суспільстві усі шість англійських клубів відмовилися від участі у проєкті.

UEFA Logo

Президент УЄФА погрожує учасникам Суперліги жорсткими санкціями 19.04.2021

Усі 55 європейських футбольних федерацій виступають проти створення Суперліги, заявив глава УЄФА Александер Чеферін. За його словами, гравці клубів Суперліги не зможуть виступати в складі збірних своїх країн.

Реклама

Докладно

Християнське котеджне містечко Пристань під Варшавою

За парканом і з однодумцями: новий тренд поселень у Польщі

Поляки стали охочіше оселятися в котеджних містечках для вірян і однодумців. Чому - в репортажі DW.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  