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СпортНімеччина

"Шахтар": вдома у Гамбурзі

Євген Тейзе | Давид Форгольд
19 вересня 2023 р.

З 2014 року "Шахтар" не має можливості грати на домашній арені через окупацію Донецька. Цього сезону "домашні" матчі футбольної Ліги чемпіонів команда гратиме у Гамбурзі. Квитки на першу гру майже розкуплено.

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Стадіон "Фольспарк" до матчу Ліги чемпіонів довелося переобладнати відповідно до вимог УЄФА
Стадіон "Фольспарк" до матчу Ліги чемпіонів довелося переобладнати відповідно до вимог УЄФАФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Після окупації Донецька "Шахтар" вимушений поневірятися, не маючи власного стадіону. Донеччани деякий час грали у Запоріжжі, потім у Львові, у Харкові і Києві. Однак матчі в рамках європейських турнірів після повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки проводяться виключно за межами України. Торік "Шахтар" грав матчі Ліги чемпіонів у Варшаві. Однак цьогоріч головна арена польської столиці зайнята, адже господарі - варшавська "Легія" - грають тут матчі Ліги конференцій.

Альтернативу Варшаві донеччани шукали у Німеччині. Спершу розглядалися крім Гамбурга ще два міста - Дюссельдорф і Гельзенкірхен. У всіх трьох містах є великі футбольні стадіони, які відповідають міжнародним стандартам. А тутешні команди грають у другій Бундеслізі і на єврокубки наразі не претендують. Зрештою "гірники" зупинили свій вибір на Гамбурзі. Місцевий клуб HSV (Hamburger Sport-Verein) надає донеччанам не лише стадіон для проведення матчів, але й тренувальні поля для підготовки, на яких зазвичай тренуються клубні аматори.

Минулого сезону матчі Ліги чемпіонів "гірняки" грали у Варшаві. На фото: Георгій Судаков у грі з мадридським "Реалом"
Минулого сезону матчі Ліги чемпіонів "гірняки" грали у Варшаві. На фото: Георгій Судаков у грі з мадридським "Реалом"Фото: Mateusz Birecki/IMAGO

Високий інтерес до матчу

Гімн Ліги чемпіонів лунатиме у Гамбурзі щонайменше тричі. На перший матч проти португальського "Порту" 19 вересня, як повідомив HSV у себе на сайті у день матчу, продано 45 тисяч квитків. Нерозпроданими за лічені години до гри залишалися лише кілька тисяч квитків у вищих цінових категоріях від 55 до 89 євро.

Високий інтерес до матчу за участі українського футбольного чемпіона можна очікувати серед українських біженців, яких у Гамбурзі, за даними на початок року, проживає більше 30 тисяч. Однак побачити матч найпрестижнішого європейського футбольного турніру, ймовірно, захочуть і чимало вболівальників HSV. Адже цей клуб переживає кризу і вимушений грати у другій лізі. А останній єврокубковий матч клуб зіграв далекого 2010 року. При цьому у найпрестижнішій Лізі чемпіонів футболісти з Гамбурга грали востаннє ще 2006 року. Для багатого на футбольні традиції Гамбурга майже півтора десятиліття без футболу європейського рівня - неабияке випробування. Вболівальники HSV можуть лише з ностальгією згадувати "золоті" часи - 1977 року клуб виграв Кубок володарів кубків, а 1983 Кубок чемпіонів.

7 листопада на шанувальників футболу у Гамбурзі чекає футбол найвищого ґатунку - сюди на гру з "Шахтарем" приїде легендарна "Барселона". 28 листопада "гірняки" зіграють з "Антверпеном".

Гамбург живе футбольною ностальгією, а місцевому HSV про єврокубки нині доводиться лише мріяти. 1983 року клуб виграв Кубок чемпіонів (архівне фото)
Гамбург живе футбольною ностальгією, а місцевому HSV про єврокубки нині доводиться лише мріяти. 1983 року клуб виграв Кубок чемпіонів (архівне фото) Фото: imago/WEREK

HSV допомагає з організацією

Господарі стадіону Volkspark - клуб HSV - не просто надають у користування українцям свою арену, але й всіляко допомагають з організацією матчів. Зокрема, квитки можна купити саме через сайт клубу з Гамбурга. HSV всіляко заохочує своїх вболівальників купувати квитки на матчі "Шахтаря". Зокрема, власники річних абонементів на матчі німецької футбольної першості мали пріоритетне право викупу місць у найкращих секторах стадіону, які незадовго до гри з "Порту" вже майже всі розпродані.

"Ми щиро вдячні, що HSV, місто Гамбург і менеджмент стадіону нам допомагають на такому високому професійному рівні", - зазначив в інтерв'ю Sport Bild комерційний директор "Шахтаря" Дмитро Кириленко. Місто Гамбург бере на себе всі витрати з організації роботи поліції навколо стадіону у дні матчів. HSV організовує і оплачує роботу стюартів, а також персоналу, який відповідатиме за безпеку на стадіоні. Перед матчами Ліги чемпіонів арену доводиться переобладнати у відповідності до вимог УЄФА. Зокрема, у фанатських секторах, де на матчах Бундесліги є контингент стоячих місць, встановлюються крісла. Через це стадіон на єврокубкових матчах вміщує не 57, а лише 51 тисячу глядачів.

Яким чином HSV і "Шахтар" розподілять між собою доходи від продажу квитків, клуби не повідомляють. За даними німецьких ЗМІ, господарі стадіону можуть розраховувати на суму у близько півтора мільйона євро додаткових надходжень. Як зазначають організатори, при купівлі квитків на матчі "Шахтаря" у вболівальників є можливість пожертвувати від одного до п'яти євро "на допомогу українцям, які потерпають від війни". 

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Почесні гості на трибунах?

За інформацією організаторів, запрошення на матч отримали, зокрема, бургомістр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) і один з його попередників на посаді, нинішній федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Рік тому Гамбург і Київ уклали "Пакт солідарності і майбутнього", який передбачає тісну співпрацю двох міст у різних сферах, а також значну гуманітарну підтримку української столиці на тлі російської агресії. Під час нещодавньої зустрічі Ченчера з мером Києва Віталієм Кличком бургомістр Гамбурга пообіцяв відкрити у Києві центр допомоги нужденним дітям. На зустрічі градоначальників був присутній і молодший з братів Кличків Володимир. Обидва легендарні ексбоксери досі популярні у Німеччини, а Гамбург багато років був їм рідним містом, тут проходило становлення їхньої кар'єри у міжнародному спорті. Сини Віталія Кличка виросли у Гамбурзі і наразі навчаються у цьому місті. У ЗМІ подейкують, що Володимир і Віталій Клички також можна буде побачити серед гостей матчу між "Шахатерем" і "Порту".

Жіноча футбольна команда "Маріуполь" про російську окупацію

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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