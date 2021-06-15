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Цінні папери

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цінні папери".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію 15.06.2021

Українці, що отримували тіньові доходи, зможуть з 1 вересня задекларувати придбані за них активи. За активи в Україні треба буде заплатити 5 відсотків, за кордоном - 9 відсотків, а за цінні папери - 2,5 відсотка.
Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами - на 40 мільйонів доларів

Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами - на 40 мільйонів доларів 31.05.2021

Україна виплатила 40,7 мільйона доларів за борговими паперами, які були випущені в 2015 році взамін списаної частини держборгу, та прив'язані до показників зростання валового внутрішнього продукту.
Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла

Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла 02.02.2021

Різке зростання біржових цін на срібло 1 лютого стало темою дня у фінансовому світі. Професіонали побоюються нових флешмобів молодих приватних інвесторів та дестабілізації перегрітого ринку.
ЄЦБ підтримає економіку програмою на 750 мільярдів євро

ЄЦБ підтримає економіку програмою на 750 мільярдів євро 19.03.2020

Європейський центральний банк розробив програму викупу цінних паперів на загальну суму 750 мільярдів євро, щоб підтримати економіку ЄС під час пандемії коронавірусу.

Фактчек DW: чи справді курс гривні не "тримають" до виборів? (14.03.2019) 14.03.2019

Перед виборами навмисно "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко подолала психологічну позначку 27 гривень за долар, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ та соцмережах. Натомість Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?
У США двох українців обвинувачують у зламі мережі Комісії з цінних паперів

У США двох українців обвинувачують у зламі мережі Комісії з цінних паперів 15.01.2019

Українських хакерів обвинувачують у крадіжці з мережі американської Комісії з цінних паперів і бірж корпоративних звітів, на яких вони заробили мільйони доларів.
Норвезький пенсійний фонд за рік подвоїв прибутковість

Норвезький пенсійний фонд за рік подвоїв прибутковість 27.02.2018

Норвежці продовжують нарощувати свій резервний капітал. Сприятливі настрої фондових ринків значно збільшують їхні статки.
ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів

ФРС США починає мільярдну програму скорочення активів 21.09.2017

Фінансовий регулятор має намір з жовтня скорочувати свої вкладення в облігації та інші цінні папери на суму 10 мільярдів доларів на місяць. Водночас ФРС зберегла базову відсоткову ставку на колишньому рівні.
Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 мільярда доларів за позовами США

Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 мільярда доларів за позовами США 23.12.2016

Німецький Deutsche Bank попередньо домовився щодо мирової угоди з США - на даний момент банк готовий сплатити країні штраф у 3,1 мільярда доларів США, ще 4,1 мільярда - клієнтам.
У ГПУ очікують повернення Україні всіх заарештованих активів сім'ї Януковича

У ГПУ очікують повернення Україні всіх заарештованих активів "сім'ї" Януковича 29.10.2016

Тільки на рахунках в українських банках арештовано понад 35 мільйонів гривень, 15 мільйонів доларів, 542 тисячі євро, цінні папери та кошти підконтрольних екс-оточенню Януковича компаній, повідомив Сергій Горбатюк.
США вимагають у Deutsche Bank 14 мільярдів доларів компенсації

США вимагають у Deutsche Bank 14 мільярдів доларів компенсації 16.09.2016

Розміщені Deutsche Bank у 2005-2007 цінні папери призвели до обвалу ринку нерухомості в США, що призвело до фінансової кризи 2008 року.
ЄЦБ ще активніше скуповуватиме держоблігації та борги

ЄЦБ ще активніше скуповуватиме держоблігації та борги 03.12.2015

Європейський центральний банк вирішив подовжити та розширити програму скуповування держоблігацій до березня 2017року. Спроба таким чином запобігти занадто низькій інфляції в ЄС зіштовхується з критикою німецьких банків.
Мінфін: Росія не отримає нові боргові цінні папери України

Мінфін: Росія не отримає нові боргові цінні папери України 29.10.2015

У Мінфіні оголосили, що очікують завершення реструктуризації боргу 12 листопада. Росія, яка не погодилася на реструктуризацію, не отримає нові боргові цінні папери України.
У штаб-квартирі Deutsche Bank знову обшук

У штаб-квартирі Deutsche Bank знову обшук 09.06.2015

Слідчі знову обшукали Deutsche Bank. Цього разу причиною візиту правоохоронців стали ймовірні махінації клієнтів банку з цінними паперами, що ухилялися від сплати податків.
Яресько: Переговори з кредиторами складніші, ніж очікувалось

Яресько: Переговори з кредиторами складніші, ніж очікувалось 18.05.2015

Очільниця фінансового відомства України Наталія Яресько наполягає на реструктуризації держборгу, але визнає, що перемовини з кредиторами просуваються складно.
Міністр фінансів Німеччини: Греції не слід сподіватися на Москву чи Пекін

Міністр фінансів Німеччини: Греції не слід сподіватися на Москву чи Пекін 06.05.2015

Ніхто у світі, крім ЄС, не має у планах розв’язання боргової кризи в Греції, вважає міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле. Зокрема, Москва, за його словами, зараз має достатньо своїх проблем.
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