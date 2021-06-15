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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цінні папери".
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Перед виборами навмисно "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко подолала психологічну позначку 27 гривень за долар, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ та соцмережах. Натомість Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?
Тільки на рахунках в українських банках арештовано понад 35 мільйонів гривень, 15 мільйонів доларів, 542 тисячі євро, цінні папери та кошти підконтрольних екс-оточенню Януковича компаній, повідомив Сергій Горбатюк.