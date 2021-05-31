 Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами - на 40 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами - на 40 мільйонів доларів

Україна виплатила 40,7 мільйона доларів за борговими паперами, які були випущені в 2015 році взамін списаної частини держборгу, та прив'язані до показників зростання валового внутрішнього продукту.

Україна зробила першу виплату за ВВП-варантами

Україна зробила першу виплату за ВВП-варантами

Україна в понеділок, 31 травня, здійснила першу виплату за ВВП-варантами - борговими паперами, які були випущені взамін списаної частини держборгу та прив'язані до темпів росту ВВП (валового внутрішнього продукту). Виплата становить 40,7 мільйона доларів, повідомило міністерство фінансів. 

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму 3,2 мільярда доларів, що складає 20 відсотків від обсягу реструктуризації, і не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варантами здійснюватимуться щорічно залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 роках, але через два календарні роки - між 2021-м і 2040 роками.

Коли здійснюються виплати?

Заплановано, що якщо приріст ВВП за рік буде нижчий за 3 відсотки або реальний ВВП буде меншим ніж 125,4 мільярда доларів, то виплат за паперами не буде. Якщо ж приріст реального ВВП становитиме від 3 до 4 відсотків, виплата за паперами становитиме 15 відсотків перевищення показника ВВП над 3 відсотками. А якщо вище ніж 4 відсотки - то ще плюс 40 відсотків перевищення показника ВВП над 4 відсотками.

Виплат за варантами 2020 року не буде, адже тоді ВВП України впав на 4 відсотки, зазначило видання "Економічна правда". Нинішня виплата була здійснена за підсумками 2019 року. Розмір виплат за ВВП-варантами України обмежений - вони не можуть перевищувати один відсоток ВВП. Однак це обмеження діятиме лише до 2025 року.

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