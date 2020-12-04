Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла

Лютий розпочався для біржових гравців усього світу з тривожних новин. Спершу поширилася чутка, що великий гравець на ринку, американський хедж-фонд Melvin Capital, втратив за січень понад половину своїх активів - більш ніж шість мільярдів доларів. Після цього тривогу викликали біржові ціни на срібло.

У понеділок, 1 лютого, ціна цього коштовного металу підстрибувала під час торгів більш ніж на сім відсотків, а в порівнянні з мінімальними курсами минулого тижня виросла приблизно на 20 відсотків. Занепокоєння викликала ймовірна причина того, що відбувається. Інформагентство Reuters охарактеризувало ситуацію як "купівлю в стилі GameStop".

Соцмережі та онлайн-брокери уможливили нове явище

Через події на американському ринку акцій наприкінці січня народився новий термін. Він описує явище, яке в одних викликає захоплення та надихає, а інших змушує з тривогою попереджати про непередбачувані наслідки для глобального фінансового ринку та, відповідно, світової економіки.

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Тож історію, яка трапилася з акціями американської компанії GameStop, яка має мережу магазинів комп'ютерних ігор у США та низці інших країн, можна розповідати з двох точок зору. Для одних це приклад успішного бунту дрібних інвесторів проти великих хедж-фондів, які видаються всесильними, зразок того, як молоді люди, змовившись у соцмережах та діючи спільно, можуть підірвати владу будь-якого воротили з Волл-стріт, та ще й непогано при цьому заробити. Одним словом, це історія свого роду революції проти чинного ладу - чи хоча б успішної партизанської операції в джунглях капіталізму.

Масове скуповування акцій GameStop відбувалося передусім через мобільний додаток Robinhood

Для інших те, що сталося, - лячний приклад того, як широке поширення соцмереж і онлайн-брокерів може породити масову динаміку, за якої натовп жене курси будь-яких біржових активів у бажаному для себе напрямку, дестабілізуючи ринок і ризикуючи викликати небезпечні турбуленції у всій світовій фінансовій системі.

Хедж-фонди та гра на пониження

Певною мірою, праві й ті, й інші, що робить цю історію особливо цікавою. Хедж-фонд Melvin Capital вирішив зіграти з акціями компанії GameStop на пониження, адже вважав їхній курс завищеним. Механізм тут такий: фонд позичає великий пакет акцій на короткий термін у якогось довгострокового інвестора, викидає їх на ринок, викликає таким чином зниження чи навіть обвал цін. Потім він скуповує здешевілі акції та повертає їх власнику, а зароблений на курсовій різниці прибуток залишає собі.

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Гравців на пониження традиційно називають "ведмедями", адже ця тварина притискає свою здобич до землі. На курсах, які падають, найчастіше прагнуть заробити хедж-фонди - інвестиційні компанії, націлені на максимальний прибуток. Вони використовують на біржі найризикованіші інструменти та методи торгівлі.

Ставлення до хедж-фондів двояке: для багатьох це цинічні спекулянти, які роблять гроші з повітря, жодним чином не будучи корисними для економіки. Водночас їх можна вважати також своєрідними "санітарами лісу", адже для своєї гри на пониження вони обирають найбільш уразливі цінні папери чи сировинні контракти з роздутими котируваннями, що запобігає утворенню "бульбашок".

Через нерентабельність багато магазинів GameStop у США 2020 року зачинялися

Melvin Capital вирішив притиснути курси акцій компанії GameStop, небезпідставно вважаючи, що її бізнес-модель стаціонарних магазинів комп'ютерних ігор на тлі буму онлайн-ігор, та ще й в умовах локлаунів та тимчасового закриття торгових точок, не виправдовує наявних біржових цін на акції.

Зростання курсу на 2000 відсотків

У відповідь велика кількість дрібних інвесторів, очевидно, переважно молодих, самоорганізувалися в онлайн-форумі для непрофесійних біржовх гравців та домовилися і завдали зворотного удару. За різними оцінками, до 2,5 мільйона людей взяли участь у прицільному скуповуванні акції GameStop, тож ціни полізли вгору.

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У результаті Melvin Capital потрапив, якщо називати це мовою шахів, у цугцванг. Він розраховував на зниження курсів, а вони виросли, і йому довелося собі в збиток за будь-якою ціною скуповувати акції, аби повернути їх позичальнику. Цим хедж-фонд ще більше гнав котирування вгору. В результаті біржові ціни на акції GameStop злетіли за січень приблизно на 2000 відсотків, хедж-фонд втратив близько шести мільярдів доларів, а біржова капіталізація компанії GameStop сягнула абсолютно безглуздих обсягів, тож курс неминуче впаде.

На Волл-стріт у Нью-Йорку протестують проти тимчасових обмежень на гру з акціями GameStop

У деяких публікаціях переможців цієї битви називають диванними інвесторами. Однак самі вони, здається, почуваються радше біржовими партизанами, які завалили великого "ведмедя" - або, щонайменше, загнали противника в пастку. І, відчувши свою владу, вони, цілком імовірно, увійшли в смак швидкого надприбутку.

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Потенційних супротивників, професійних представників фінансової галузі, це лякає. Частково Волл-стріт, звичайно ж, побоюється за власні позиції, боїться втратити колишні командні висоти, не хоче, щоб "натовп" змінював звичні правила гри.

Побоювання дестабілізації ринку і спогади про Lehman Brothers

Водночас професіонали, причому не тільки в США, розуміють, чому інвестиційні флешмоби "в стилі GameStop" такі небезпечні. Якщо вони стануть зараз модою і призведуть до абсолютно випадкових стрибків курсів різних паперів або сировинних контрактів, то виникне реальна небезпека для стабільності фінансового ринку.

2008 року з банкрутства інвестиційного банку Lehman Brothers почалася фінансова криза

Адже справа не в тому, що треба жаліти несподівано "збіднілих" власників хедж-фонду Melvin Capital. Але якщо кільком великим інвестиційним компаніям доведеться заради свого порятунку терміново скидати наявні активи, це може викликати ланцюгову реакцію продажів, причому в ситуації, коли біржові індекси в США і Європі близькі до історичних максимумів і в багатьох є відчуття, що фондові ринки перегріті.

Невипадково два інших хедж-фонди терміново надали Melvin Capital, за даними Reuters, допомогу в розмірі 2,75 мільярда доларів - вони діяли, керуючись інстинктом самозбереження. І, звісно, прекрасно пам'ятали, як в 2008 році після того, як не вдалося відвернути банкрутство американського інвестиційного банку Lehman Brothers, почалася всесвітня фінансово-економічна криза.

Тож за котируваннями срібла та іншими змінами курсів "в стилі GameStop" слід, мабуть, стежити навіть тим, хто дуже далекий від біржових справ. Адже вони можуть призвести до подій, які згодом торкнуться багатьох.