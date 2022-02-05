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Срібло - дорогоцінний метал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "срібло".
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На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.
Україну охопила археологічна лихоманка: від Карпат до Донбасу тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів та що про них кажуть професійні археологи - у репортажі DW.