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Срібло

Срібло - дорогоцінний метал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "срібло".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей 05.02.2022

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді

Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді 07.08.2021

Олександр Хижняк перемагав у перших двох раундах бою проти боксера з Бразилії. Однак на останніх хвилинах третього раунду він пропустив удар суперника.
Українські каноїстки виграли срібло на Олімпіаді

Українські каноїстки виграли срібло на Олімпіаді 07.08.2021

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова вибороли срібні медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Золото отримали спортсменки з Китаю, а бронзу - канандські каноїстки.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Україна здобула ще одне срібло на Олімпіаді в Токіо

Україна здобула ще одне срібло на Олімпіаді в Токіо 05.08.2021

Третю срібну медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо принесла каратистка Анжеліка Терлюга.

Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх

Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх 04.08.2021

Український борець Парвіз Насібов здобув срібну медаль у поєдинку з іранцем Мохаммадом Резою Гераї на Олімпійських іграх в Токіо. Це вже друга срібна нагорода в скарбничці збірної України.
Олімпійські ігри: Україна 60-а у медальному заліку

Олімпійські ігри: Україна 60-а у медальному заліку 02.08.2021

Перше місце в неофіційному медальному заліку на Олімпіаді в Токіо посідає Китай, на другому - США, а на третьому - Японія. Україна поки має одне срібло та п'ять бронз.
Михайло Романчук приніс Україні перше срібло на Олімпіаді в Токіо

Михайло Романчук приніс Україні перше срібло на Олімпіаді в Токіо 01.08.2021

Український плавець Михайло Романчук на Олімпіаді в Токіо здобув срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків 23.07.2021

Для цьогорічної літньої Олімпіади в Токіо усі медалі атлетів виготовили із вторинної сировини. Метал для проєкту Tokyo Medal Project у Японії збирали всією країною.

Скарби від Карпат до Донбасу: що розкопують шукачі скарбів в Україні? (25.05.2021) 25.05.2021

Україну охопила археологічна лихоманка: від Карпат до Донбасу тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів та що про них кажуть професійні археологи - у репортажі DW.

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео)

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео) 23.05.2021

Від Карпат до Донбасу - тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів?
Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла

Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла 02.02.2021

Різке зростання біржових цін на срібло 1 лютого стало темою дня у фінансовому світі. Професіонали побоюються нових флешмобів молодих приватних інвесторів та дестабілізації перегрітого ринку.
Чоловіча збірна України з біатлону виграла срібло на Кубку світу

Чоловіча збірна України з біатлону виграла "срібло" на Кубку світу 07.03.2020

Уперше за останні дев'ять років українська чоловіча збірна з біатлону посіла друге місце в естафеті на Кубку світу. "Золото" здобули норвежці, а "бронзу" - шведи.

Як німці добувають золото з відходів (15.04.2019) 15.04.2019

Можете собі уявити - золото, срібло та платину з промислових відходів? А німці роблять це вже понад 125 років!

Борець Беленюк приніс Україні четверте срібло на Олімпіаді в Ріо

Борець Беленюк приніс Україні четверте срібло на Олімпіаді в Ріо 16.08.2016

Український борець Жан Беленюк завоював срібну медаль у змаганнях з греко-римської боротьби. У фіналі він поступився росіянину Давіту Чекветадзе.
Українські шаблістки завоювали срібло на Олімпіаді в Ріо

Українські шаблістки завоювали срібло на Олімпіаді в Ріо 14.08.2016

Українки не змогли перемогти в фіналі росіянок. Тепер в активі України - три срібні та одна бронзова медалі.
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