Українці вибороли перші медалі на Паралімпіаді-2024

Україна у четвер, 29 серпня, відкрила медальний залік на Паралімпійських іграх в Парижі - одразу двоє спортсменів вибороли медалі у змаганнях з пара плавання.

Першу медаль на змаганнях Україні приніс Антон Коль. Він виборов срібну нагороду на дистанції 100 метрів на спині, клас S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій), повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Другу медаль - бронзову - виборола плавчиня Анна Гонтар на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6 (спортсмени з порушеннями або ураженнями опорно-рухового апарату).

Анна Гонтар (праворуч) здобула бронзу у змаганнях з пара плавання Фото: Franck Fife/AFP

Україна на Паралімпіаді-2024

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у 17 із 22 параолімпійських видів спорту. Така кількість дисциплін, в якій представлені українці, є рекордною для країни.

Зокрема, вони виступлять у пара легкій атлетиці, пара паверліфтингу, пара дзюдо, пара стрільбі з лука, пара настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, пара кульовій стрільбі, пара плаванні, пара академічному веслуванні, пара велоспорті, голболі, пара веслуванні на каное, пара триатлоні, пара бадмінтоні, пара тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи.

Урочисте відкриття Паралімпіади-2024 в Парижі відбулося 28 серпня. Змагання триватимуть до 8 вересня.