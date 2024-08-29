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Українці вибороли перші медалі на Паралімпіаді-2024

Степан Смишляєв
29 серпня 2024 р.

Обидві медалі вибороли плавці. Першу медаль на Паралімпіаді - срібну - Україні приніс Антон Коль. Бронзову нагороду здобула Анна Гонтар.

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Медалісти Паралімпіади-2024
Антон Коль (ліворуч) виборов срібло у змаганнях з пара плавання на Паралімпіаді-2024Фото: Franck Fife/AFP

Україна у четвер, 29 серпня, відкрила медальний залік на Паралімпійських іграх в Парижі - одразу двоє спортсменів вибороли медалі у змаганнях з пара плавання.

Першу медаль на змаганнях Україні приніс Антон Коль. Він виборов срібну нагороду на дистанції 100 метрів на спині, клас S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій), повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Другу медаль - бронзову - виборола плавчиня Анна Гонтар на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6 (спортсмени з порушеннями або ураженнями опорно-рухового апарату).

Медалістки Паралімпіади-2024
Анна Гонтар (праворуч) здобула бронзу у змаганнях з пара плаванняФото: Franck Fife/AFP

Україна на Паралімпіаді-2024

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у 17 із 22 параолімпійських видів спорту. Така кількість дисциплін, в якій представлені українці, є рекордною для країни.

Зокрема, вони виступлять у пара легкій атлетиці, пара паверліфтингу, пара дзюдо, пара стрільбі з лука, пара настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, пара кульовій стрільбі, пара плаванні, пара академічному веслуванні, пара велоспорті, голболі, пара веслуванні на каное, пара триатлоні, пара бадмінтоні, пара тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи.

Урочисте відкриття Паралімпіади-2024 в Парижі відбулося 28 серпня. Змагання триватимуть до 8 вересня.

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