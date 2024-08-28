У Парижі відкрилися Паралімпійські ігри-2024

Україну на Паралімпійських іграх у Парижі представляють 140 спортсменів у 17 дисциплінах. Цей показник є рекордним для країни.

У столиці Франції увечері у середу, 28 серпня, відбулася церемонія відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор. Як і під час відкриття Олімпіади-2024, яке проходило здебільшого на річці Сені, відкриття паралімпійських змагань вперше пройшло поза межами стадіону.

11-денні змагання відкрив президент Франції Еммануель Макрон. Учасники Паралімпіади пройшли Єлисейськими полями до центральної площі Парижа - площі Згоди.

Для параолімпійських змагань у наступні дні використають 18 із 35 майданчиків, на яких раніше проводили Олімпіаду, зазначає AFP.

Змагання триватимуть до 8 вересня.

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Україна на Паралімпіаді-2024

Україну на цих Паралімпійських іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 17 із 22 параолімпійських видів спорту. Така кількість дисциплін, в якій будуть представлені українці, є рекордною для країни.

Зокрема, вони виступлять у пара легкій атлетиці, пара паверліфтингу, пара дзюдо, пара стрільбі з лука, пара настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, пара кульовій стрільбі, пара плаванні, пара академічному веслуванні, пара велоспорті, голболі, пара веслуванні на каное, пара триатлоні, пара бадмінтоні, пара тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи.

Пронесли український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та пара веслувальник Роман Полянський.

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