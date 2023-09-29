В Україні розкритикували допуск росіян до Паралімпіади-2024

Михайло Подоляк вважає, що подібними рішеннями про допуск росіян до міжнародних змагань, світова спільнота сприяє РФ у її війні проти України.

Україна розкритикувала рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським спортсменам змагатися на Іграх 2024 року в Парижі. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у п'ятницю, 29 вересня, заявив у соціальній мережі Х, що цей крок, як і попередні щодо російських спортсменів "подовжує війну" та сприяє виправдовуванню РФ у її нехтуванні нормами міжнародного права.

"Дозвіл на участь росіян у Паралімпійських іграх та молодіжних футбольних змаганнях, невиключення Росії з міжнародних інституцій та організацій, невидача ордерів на арешт у жодній юрисдикції високопосадовців за причетність до масових злочинів, дозвіл міжнародним компаніям торгувати з Росією - все це, по-перше, подовжує війну, а по-друге, провокує Росію на підвищення рівня масового насильства в Україні", - написав Подоляк.

Раніше цього дня Міжнародний паралімпійський комітет не зміг виключити РФ зі свого складу і дозволив участь нейтральних російських спортсменів у Паралімпіаді-2024 у Парижі.

26 вересня виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішив допустити в поточному сезоні до міжнародних турнірів молодіжні збірні з РФ у віковій категорії до 17 років.

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