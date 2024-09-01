Паралімпіада: Україна за три дні третя за кількістю медалей

В активі української збірної порівну срібла та бронзи і поки одне золото. Тому за загальною кількістю нагород українські спортсмени - в топі, але в медальному заліку - ні.

За третій день Паралімпійських ігор у Парижі Україна виборола 11 нагород.

Так, срібло 31 серпня здобули Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7).

Бронзу отримали Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11).

Україна в медальному заліку Паралімпіади

Загалом від початку Паралімпіади-2024 українська збірна має 19 медалей. За загальною кількістю нагород вона піднялась на третю сходинку, повідомляє Національний паралімпійський комітет.

В активі команди одна золота та по дев'ять срібних і бронзових медалей. Попри 11 нагород за день, без "золота" Україна опустилася в загальному медальному заліку змагань на 20-те місце.

На Паралімпіаді в Парижі Україну представляють 140 спортсменів у 17 з 22 паралімпійських видів спорту. Така кількість дисциплін, в якій представлені українці, є рекордною для країни.

Урочисте відкриття Паралімпіади-2024 відбулося 28 серпня. Змагання триватимуть до 8 вересня.