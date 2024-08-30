Другий день Паралімпіади: Україна має вже вісім медалей

Українські паралімпійці вибороли "золото" в плаванні, а також три "срібла" - в плаванні, бігу та метанні списа. Також вони гарантували собі медаль у парному настільному тенісі.

У п'ятницю, 30 серпня, українські спортсмени вибороли чотири медалі, зокрема золоту, на Паралімпійських іграх в Парижі. Загалом в активі української збірної вже вісім нагород.

Перше "золото" Україні приніс пара плавець Олександр Комаров. Він став чемпіоном на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 (плавці з помірно порушеною координацією, сильно порушеними рухами в середній частині тулуба та ніг або відсутністю кінцівок).

Напередодні він вже виборов "бронзу" на дистанції 200 метрів вільним стилем у тому ж класі.

Також у п'ятницю українська збірна здобула перше "срібло" у змаганнях з пара легкої атлетики. Її в актив команди приніс Владислав Білий у змаганнях з метання спису в класі F38 (пара атлети з ураженнями нижньої частини тулуба та ніг).

Ще одне "срібло" - у заліку пара плавчині Ірини Пойди на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Для неї це також вже друга медаль - напередодні вона виборола ще одне "срібло" на дистанції 200 метрів вільним стилем у цьому ж класі.

Ще одну срібну медаль з пара легкої атлетики Україні принесла Наталія Кобзар у змаганнях з бігу на 200 метрів у класі T37 (спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла).

Крім того, медаль українській збірній гарантували Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова, які в чвертьфіналі змішаного парного турніру з пара настільного тенісу здолали чемпіонів світу з Бразилії Пауло Салміна та Бруну Алешандре. Навіть у разі програшу у півфіналі, вони здобудуть "бронзу" у класі XD17 (спортсмени з порушеннями рухових функцій, що змагаються стоячи), пише видання "Чемпіон".

Україна на Паралімпіаді-2024

У перший день змагань на Паралімпійських іграх українські спортсмени також вибороли чотири медалі. Усі - в плаванні. Окрім Олександра Комарова і Ірини Пойди, Антон Коль здобув "срібло", а Анна Гонтар - "бронзу". Таким чином у доробку збірної вже вісім медалей: по одній золотій і бронзовій та шість срібних.

На Паралімпіаді в Парижі Україну представляють 140 спортсменів у 17 із 22 параолімпійських видів спорту. Така кількість дисциплін, в якій представлені українці, є рекордною для країни.

Урочисте відкриття Паралімпіади-2024 в Парижі відбулося 28 серпня. Змагання триватимуть до 8 вересня.