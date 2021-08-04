 Україна здобула ще одне срібло на Олімпіаді в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Новини

Україна здобула ще одне срібло на Олімпіаді в Токіо

Третю срібну медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо принесла каратистка Анжеліка Терлюга.

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у четвер, 5 серпня, завоювала срібну медаль на Олімпіаді в Токіо. Терлюга не змогла подолати суперницю з Болгарії Івет Горанову. Болгарка перемогла з рахунком 5:1.

Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка виграла поєдинок на олімпійському турнірі в цьому виді спорту у ваговій категорії до 55 кілограмів.

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Зараз на рахунку України на Олімпійських іграх-2020 одна золота, три срібних і дев'ять бронзових медалей.

Нагадаємо, раніше цього дня українка Людмила Лузан виборола бронзову медаль за веслування на каное-одиночці на 200 метрів.

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