Українські атлетки здобули ще дві бронзові медалі на Олімпіаді в Токіо

Українські атлетки завоювали ще дві бронзові медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо в середу, 4 серпня. Ірина Коляденко здобула "бронзу" в вільній боротьбі до 62 кілограмів. Українська спортсменка перемогла атлетку з Латвії Анастасію Григор'єву з рахунком 3:1, повідомив Національний олімпійський комітет (НОК) України.

Синхроністки Марта Федіна і Анастасія Савчук вибороли бронзову медаль в артистичному плаванні. У НОК зазначили, що це перша для України нагорода в артистичному плаванні на Олімпійських іграх.

Раніше цього дня українські атлети здобули золоту і срібну медалі в Токіо. Борець і депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк завоював першу золоту медаль для України в Токіо у греко-римській боротьбі. Атлет Парвіз Насібов здобув срібну медаль у боротьбі в ваговій категорії до 67 кілограмів.

Усього збірна України станом на 4 серпня завоювала 11 медалей на Олімпіаді: одну золоту, дві срібні та вісім бронзових. Україна посідає 37-ме місце в неофіційному медальному заліку Олімпіади. Рейтинг очолюють збірні Китаю, США та Японії.