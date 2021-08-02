Українська каноїстка Людмила Лузан завоювала бронзу на Олімпіаді

Українська спортсменка Людмила Лузан у четвер, 5 серпня, виборола бронзову медаль за веслування на каное-одиночці на 200 метрів на Олімпійських іграх у Токіо. Її результат - 47.034.

"Спортсменка впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць - 47.339, але у фіналі поступилася представницям Америки (45.932) та Канади (46.786)", - зазначили у міністерстві молоді та спорту України.

Варто зазначити, що ця дисципліна дебютувала на цьогорічних Олімпійських іграх. Людмила Лузан ще візьме участь у змаганнях у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів 6 серпня.

Нагадаємо, що напередодні українські атлети й атлетки здобули чотири медалі. Перше "золото" для України завоював борець греко-римського стилю у категорії до 87 кілограмів Жан Беленюк. Він виграв поєдинок із угорцем Віктором Льорінцом.

Друге "срібло" для України здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. У боротьбі за "золото" Насібов поступився іранцю Мохаммаду Резі Гераї в категорії до 67 кілограмів.

Борчиня Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі до 62 кілограмів. Синхроністки Марта Федіна і Анастасія Савчук здобули бронзову медаль у артистичному плаванні.

Тепер у скарбничці української збірної 12 медалей (одна золота, дві срібних та дев'ять бронзових) і вона посідає 37-е місцев в медальному заліку.