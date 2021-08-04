 Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх

Український борець Парвіз Насібов здобув срібну медаль у поєдинку з іранцем Мохаммадом Резою Гераї на Олімпійських іграх в Токіо. Це вже друга срібна нагорода в скарбничці збірної України.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо (фото з архіву)

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у середу, 4 серпня, програв у поєдинку в категорії до 67 кілограм з іранцем Мохаммадом Резою Гераї на Олімпійських іграх в Токіо. Таким чином, він завоював другу срібну медаль для української збірної на цих Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що раніше українські борці Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі і пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібло.

Загалом у скарбничці олімпійської збірної України тепер дві срібні та шість бронзових медалей. Олімпійські ігри-2020 відкрилися в Японії 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

Читайте також: Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото

Дивитись відео 01:23

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021)

Також за темою

CHIBA, JAPAN - AUGUST 03: Ivan Huklek of Team Croatia competes against Zhan Beleniuk of Team Ukraine during the Men's Greco-Roman 87kg Semi Final on day eleven of the Tokyo 2020 Olympic Games at Makuhari Messe Hall on August 03, 2021 in Chiba, Japan. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)

Жан Беленюк здобув перше золото для України на Олімпійських Іграх 04.08.2021

Українький борець Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України в поєдинку з угорцем Віктором Льорінцом на Олімпійських іграх в Токіо.

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021) 30.07.2021

Нинішня Олімпіада в Токіо проходить без туристичного буму, але місцева агенція знайшла вихід - організувала онлайн-тури, щоб показати охочим японську столицю в олімпійській лихоманці.

Patrick Moster, aufgenommen am 01.07.2021 in Heidelberg.

Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу 29.07.2021

Член німецької делегації Патрік Мостер має достроково залишити Олімпійськи ігри в Токіо через расистський випад. Мостер раніше вибачився за свої слова та запевнив, що не хотів нікого дискримінувати.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Два польських бізнесмени хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  