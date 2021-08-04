Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у середу, 4 серпня, програв у поєдинку в категорії до 67 кілограм з іранцем Мохаммадом Резою Гераї на Олімпійських іграх в Токіо. Таким чином, він завоював другу срібну медаль для української збірної на цих Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що раніше українські борці Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі і пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібло.

Загалом у скарбничці олімпійської збірної України тепер дві срібні та шість бронзових медалей. Олімпійські ігри-2020 відкрилися в Японії 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

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