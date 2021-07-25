 Україна отримала ще одну бронзу на Олімпіаді в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Україна отримала ще одну бронзу на Олімпіаді в Токіо

Бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо здобула у вільній боротьбі Алла Черкасова. Це уже шоста броза для української збірної.

Алла Черкасова у поєдинку з американкою Тамірою Маріанною Сток Менсою

Алла Черкасова у поєдинку з американкою Тамірою Маріанною Сток Менсою

Українка Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо перемогла в поєдинку за бронзову медаль у вільній боротьбі у вазі до 68 кілограмів японку, олімпійську чемпіонку Ігор в Ріо-де-Жанейро Сару Досьо і посіла третє місце у турнірній таблиці. У вівторок, 3 серпня, Черкасова завоювала для української збірної шосту бронзову медаль на цих Олімпійських іграх.

Раніше стало відомо, що українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі і пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібло.

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Крім того, за бронзу у вільній боротьбі (вага до 62 кг) також боротиметься й українська спортсменка Ірина Коляденко, яка програла у півфіналі, поступившись киргизькій спортсменці Айсулу Танібековій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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