Україна піднялася на 37 місце в медальному заліку Олімпіади

Україна посідає 37-е місце в неофіційному медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо. Станом на середу, 4 серпня, збірна України завоювала 11 медалей Олімпіади: одну золоту, дві срібні та вісім бронзових.

4 серпня українські атлети й атлетки здобули чотири медалі. Перше "золото" для України завоював борець греко-римського стилю у категорії до 87 кілограмів Жан Беленюк. Він виграв поєдинок із угорцем Віктором Льорінцом. Після перемоги Беленюк станцював гопак із українським прапором.

Друге "срібло" для України здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. У боротьбі за "золото" Насібов поступився іранцю Мохаммаду Резі Гераї в категорії до 67 кілограмів.

Борчиня Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі до 62 кілограмів. Синхроністки Марта Федіна і Анастасія Савчук здобули бронзову медаль у артистичному плаванні. У НОК зазначили, що це перша в історії України нагорода в артистичному плаванні на Олімпійських іграх.

Ще два дні тому Україна посідала 60-ту сходинку в медальному заліку.

Рейтинг кількості медалей на Олімпіаді очолюють збірні Китаю, США та Японії.