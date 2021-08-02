 Україна піднялася на 37 місце в медальному заліку Олімпіади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

Україна піднялася на 37 місце в медальному заліку Олімпіади

Збірна України на Олімпійських іграх у Токіо завоювала 11 медалей: одну золоту, дві срібні, вісім бронзових. Завдяки "золоту" Жана Беленюка і "сріблу" Парвіза Насібова Україна піднялася на 37 місце в медальному заліку.

Борець Жан Беленюк завоював першу золоту медаль України на Олімпіаді в Токіо

Борець Жан Беленюк завоював першу золоту медаль України в Токіо

Україна посідає 37-е місце в неофіційному медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо. Станом на середу, 4 серпня, збірна України завоювала 11 медалей Олімпіади: одну золоту, дві срібні та вісім бронзових.

4 серпня українські атлети й атлетки здобули чотири медалі. Перше "золото" для України завоював борець греко-римського стилю у категорії до 87 кілограмів Жан Беленюк. Він виграв поєдинок із угорцем Віктором Льорінцом. Після перемоги Беленюк станцював гопак із українським прапором.

Друге "срібло" для України здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. У боротьбі за "золото" Насібов поступився іранцю Мохаммаду Резі Гераї в категорії до 67 кілограмів.

Борчиня Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі до 62 кілограмів. Синхроністки Марта Федіна і Анастасія Савчук здобули бронзову медаль у артистичному плаванні. У НОК зазначили, що це перша в історії України нагорода в артистичному плаванні на Олімпійських іграх.

Ще два дні тому Україна посідала 60-ту сходинку в медальному заліку.

Рейтинг кількості медалей на Олімпіаді очолюють збірні Китаю, США та Японії.

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Олімпійські ігри: Україна 60-а у медальному заліку 02.08.2021

Перше місце в неофіційному медальному заліку на Олімпіаді в Токіо посідає Китай, на другому - США, а на третьому - Японія. Україна поки має одне срібло та п'ять бронз.

CHIBA, JAPAN - AUGUST 03: Ivan Huklek of Team Croatia competes against Zhan Beleniuk of Team Ukraine during the Men's Greco-Roman 87kg Semi Final on day eleven of the Tokyo 2020 Olympic Games at Makuhari Messe Hall on August 03, 2021 in Chiba, Japan. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)

Жан Беленюк здобув перше золото для України на Олімпійських Іграх 04.08.2021

Українький борець Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України в поєдинку з угорцем Віктором Льорінцом на Олімпійських іграх в Токіо.

Ukraine's Parviz Nasibov celebrates defeating Egypt's Mohamed Ibrahim Elsayed during the men's 67kg Greco-Roman wrestling semifinal match at the 2020 Summer Olympics, Tuesday, Aug. 3, 2021, in Chiba, Japan. (AP Photo/Aaron Favila)

Український борець Насібов здобув срібло на Олімпійських Іграх 04.08.2021

Український борець Парвіз Насібов здобув срібну медаль у поєдинку з іранцем Мохаммадом Резою Гераї на Олімпійських іграх в Токіо. Це вже друга срібна нагорода в скарбничці збірної України.

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