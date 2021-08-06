Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді

Український боксер Олександр Хижняк у суботу, 7 серпня, завоював срібну медаль на Олімпійських Іграх у Токіо у вазі до 75 кілограмів. Він програв у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі.

Перші два раунди вирішального поєдинку проти боксера з Бразилії Еберта Соузи Хижняк упевнено перемагав та "на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю бою", йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету України (НОК) у соцмережі Facebook.

У третьому раунді бразилець Соуза вдарив у щелепу Хижняка лівим боковим і відправив його у нокдаун. Після цього Хижняк встав на ноги, але суддя вирішив припинити бій.

Раніше цього ж дня українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібні медалі у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Загалом українська команда вже завоювала 16 винагород - одну золоту медаль, 5 срібних і 10 бронзових.

Олімпійські ігри в Токіо тривають з 23 липня до 8 серпня.

Читайте також: Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України