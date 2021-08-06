 Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2021

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Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді

Олександр Хижняк перемагав у перших двох раундах бою проти боксера з Бразилії. Однак на останніх хвилинах третього раунду він пропустив удар суперника.

Український боксер Олександр Хижняк

Український боксер Олександр Хижняк

Український боксер Олександр Хижняк у суботу, 7 серпня, завоював срібну медаль на Олімпійських Іграх у Токіо у вазі до 75 кілограмів. Він програв у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі.

Перші два раунди вирішального поєдинку проти боксера з Бразилії Еберта Соузи Хижняк упевнено перемагав та "на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю бою", йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету України (НОК) у соцмережі Facebook.

У третьому раунді бразилець Соуза вдарив у щелепу Хижняка лівим боковим і відправив його у нокдаун. Після цього Хижняк встав на ноги, але суддя вирішив припинити бій.

Раніше цього ж дня українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібні медалі у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Загалом українська команда вже завоювала 16 винагород - одну золоту медаль, 5 срібних і 10 бронзових.

Олімпійські ігри в Токіо тривають з 23 липня до 8 серпня.

Читайте також: Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України

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