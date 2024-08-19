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У правлячій коаліції ФРН радять не зменшувати допомогу Києву

Олексій Волошинов
19 серпня 2024 р.

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав ймовірне скорочення допомоги Україні "фатальним сигналом".

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Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот
Міхаель Рот назвав можливе скорочення допомоги Україні "фатальним сигналом"Фото: Vitalie Calugareanu/DW

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот (Michael Roth) з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликав керівництво Німеччини не скорочувати військову допомогу Україні. "Це був би фатальний сигнал з боку німецького уряду щодо України, якби до майбутніх федеральних бюджетів не було включено кошти на нову військову допомогу", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe, опублікованому в ніч на понеділок, 19 серпня.

Рот додав, що українська армія "вперше за кілька місяців знову перейшла в наступ, і зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі - Німеччини". "Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване уникнення відповідальності Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", - заявив він, а також назвав "недостатніми" 50 мільярдів доларів, які Києву пообіцяли виділити країни" Великої сімки".

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Раніше відмову від додаткової допомоги Україні з боку ФРН розкритикували інші німецькі політики. Експерт опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), наприклад, звинуватив правлячу коаліцію в тому, що вона "займається політикою в стилі Дональда Трампа, припиняючи подальшу допомогу Україні в результаті внутрішньополітичних чвар". "Різниця лише в тому, що для Німеччини підтримка України означає фінансування власної безпеки", - додав Ретген у своєму пості у соціальній мережі Х.

Його однопартієць, експерт ХДС з питань бюджету Інґо Ґедехенс (Ingo Gädechens) заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і правляча коаліція демонструють "безпрецедентне лицемірство" щодо України: з одного боку, Шольц постійно обіцяє "підтримувати стільки, скільки буде потрібно", а з іншого - намагається стати "канцлером миру". Ця суперечність і призвела до нинішньої ситуації, вважає опозиційний політик.

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Плани припинити додаткову допомогу Києву розкритикували й у партії "зелених", яка входить до уряду Німеччини. "Україна абсолютно однозначно і надалі потребує нашої повної солідарності та підтримки. Для цього мають бути надані всі необхідні фінансові ресурси", - наголосила голова фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Хассельман (Britta Haßelmann).

А експерт з питань оборони Крістіан Клінк (Kristian Klinck) від СДПН, що також входить до правлячої коаліції Німеччини, закликав не приносити Україну в жертву "борговому гальму" - так у ФРН називають комплекс заходів, які не дозволяють сильно збільшувати розмір держборгу. "Дати простір для дипломатії - звісно, ​​правильно. Але ми маємо і надалі надавати Україні можливість вистояти в її оборонній війні. Зокрема, необхідно терміново доставити системи ППО для захисту її цивільного населення", - зазначив він у розмові з Der Spiegel.

Посол України у ФРН закликав не скорочувати підтримку Києва

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін не скорочувати військову допомогу Києву. "Безпека Європи залежить від здатності та політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в суботу, 17 серпня.

ЗМІ: Німеччина може скоротити бюджет на допомогу Україні

До цього газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написала, що з наступного року Берлін скоротить військову допомогу Києву вдвічі, а з 2027-го - удесятеро. У середині липня цього року агентство Reuters також стверджувало, що у федеральному бюджеті Німеччини на 2025 рік витрати на військову допомогу будуть скорочені вдвічі - з 8 до 4 мільярдів євро.

При цьому, як повідомляло агентство AFP, уряд Олафа Шольца витрачатиме на підтримку Києва гроші, одержані від використання російських заморожених активів.

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