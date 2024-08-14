Німецькі рятувальники готують гумдопомогу Україні до зими

Голова німецького Агентства технічної допомоги (THW) Сабіне Лакнер прибула у Київ, щоб оцінити гуманітарні потреби українців на зиму.

Федеральне агентство технічної допомоги (THW, Technisches Hilfswerk), що виконує у ФРН функції міністерства з надзвичайних ситуацій, уже спрямувало Україні гуманітарну допомогу на суму понад 120 мільйонів євро і продовжуватиме підтримку. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомило німецьке відомство з нагоди візиту голови агентства Сабіне Лакнер (Sabine Lackner) до Києва.

"Мій візит переконує мене в тому, що наша підтримка народу України не повинна зменшуватися", - цитує німецьку чиновницю агенція dpa.

За інформацією THW, під час візиту в Україну, яке триватиме кілька днів, Лакнер має намір зустрітися з представниками міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

THW планує допомогу Україні на зиму

Під час зустрічей також обговорюватимуться подальші поставки гуманітарної допомоги Україні. Основна увага буде спрямована на зиму, коли люди насамперед потребуватимуть опалювальних приладів, йдеться у повідомленні.

За даними THW, від початку повномасштабного вторгнення РФ німецьке агентство передало Україні більше 280 автомобілів, близько 100 будівельних машин і близько 1300 електрогенераторів.

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