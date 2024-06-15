США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу

Сполучені Штати Америки виділяють Україні понад 1,5 мільярда доларів допомоги задля відновлення енергетичного сектора та покращення гуманітарної ситуації. Про це у суботу, 15 червня, заявила віцепрезидентка США Камала Харріс, яка прибула на "саміт миру" до Швейцарії.

Ці 1,5 мільярда доларів включають 500 мільйонів нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення 324 мільйонів доларів раніше оголошених коштів на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури та інші потреби в Україні, повідомили в офісі віцепрезидентки.

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"Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії та закладення основи для відновлення та розширення енергетичної системи України", - йдеться у заяві Харріс.

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Крім цього, віцепрезидентка оголосила про надання понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги від Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку для допомоги біженцям та іншим людям, які постраждали від війни. Гроші призначені для покриття продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів українців, йдеться у повідомленні.