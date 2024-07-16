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ЕкономікаУкраїна

Україні передають обладнання з Вільнюської ТЕЦ

Євгенія Наконечна
16 липня 2024 р.

Литовська енергетична компанія передає в Україну обладнання з закритої теплоелектроцентралі у Вільнюсі для відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури.

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Зруйнована внаслідок удару РФ Харківська ТЕЦ
Зруйнована внаслідок російських ударів ТЕЦФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/IMAGO

Обладнання з закритої теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у литовському Вільнюсі передали 15 липня в Україну для відновлення пошкодженої російськими ударами енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє компанія Ignitis Gamyba, яка є його власницею.

Договір про надання гуманітарної допомоги Ignitis Gamyba підписала з "Хмельницькобленерго". За дорученням уряду воно отримає та розподілить обладнання.

Робота Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена в 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були занадто високими, а енергоблоки не мали значного впливу на стабільність енергосистеми Литви.

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Литва передає в Україну понад 300 одиниць енергообладнання

"Попри те, що станція була закрита протягом дев'яти років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність. Станція, загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт, працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні", - сказала генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайліене.

За її словами, до складу гуманітарного вантажу, переданого компанією, входить понад 300 одиниць обладнання.

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