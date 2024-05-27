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ФРН виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України

Валерій Сааков
27 травня 2024 р.

Берлін виділить ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни, пояснила глава МЗС ФРН Бербок.

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Міністрка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Міністрка закордонних справ ФРН Анналена Бербок Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, повідомляє інформагенція dpa.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

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