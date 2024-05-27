ФРН виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України

Берлін виділить ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни, пояснила глава МЗС ФРН Бербок.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, повідомляє інформагенція dpa.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

Нові санкції проти РФ за порушення прав людини

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодили нову правову базу для санкцій проти РФ за серйозні порушення прав людини в цій країні. Узгоджені норми дозволяють вживати каральні заходи проти осіб та організацій, які придушують опозицію.