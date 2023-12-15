"Зимова" допомога Україні: ФРН передасть сотні генераторів

Вартість нової партії гуманітарної допомоги Німеччини для України оцінюється в 6,1 мільйона євро.

Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) готується передати Україні чергову партію гуманітарної допомоги для проходження зими загальною вартістю 6,1 мільйона євро. Про це повідомила в п'ятницю, 15 грудня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) Німеччини уточнили, що до нової партії допомоги увійдуть, зокрема, 500 електрогенераторів, понад 900 обігрівачів, 1700 зимових спальних мішків, зимовий одяг, мобільна польова кухня, дві водоочисні станції. Вони будуть спрямовані на допомогу містам і громадам, особливо в прифронтових районах.

Німеччина вже передала Україні понад 400 вантажів допомоги загальною вартістю 250 мільйонів доларів. Допомога, зокрема, включала понад 120 транспортних засобів, таких як пожежні машини та великі самоскиди, будівельну техніку та обладнання для ремонту зруйнованої інфраструктури.

"Це найбільша логістична операція в історії THW", - підкреслила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Підтримка енергетичної інфраструктури України

У МВС нагадали, що для підтримки енергетичної інфраструктури в Україні THW придбало понад 1300 потужних генераторів та 20 акумуляторів. Близько 800 генераторів і 15 акумуляторів вже передані Україні.

Вони використовуються на теплових електростанціях, насосних станціях, у великих пекарнях і лікарнях, а також для децентралізованого постачання населенню.

Бербок додала, що крім передачі систем протиповітряної оборони, Німеччина допомагає Україні й іншими способами пережити зиму на тлі поновлення Росією атак на енергетичну інфраструктуру.