ЄС запровадив санкції за порушення прав людини в Росії

Новий санкційний режим щодо злісних порушників прав людини в Росії спочатку мав носити ім'я Олексія Навального, але згодом ЄС вирішив відмовитися від цієї ідеї.

Рада Європейського Союзу у закордонних справах у понеділок, 27 травня, запровадила новий режим санкцій за серйозні порушення прав людини в Росії, підтвердили DW дипломати ЄС.

Спочатку передбачалося, що він буде названий на честь опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії, проте згодом у Брюсселі вирішили не прив'язувати ці санкції до конкретної персони.

Згідно з наявним у розпорядженні редакції DW документом, ініціаторами створення цього режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія і Швеція. На їхню думку, існують вагомі підстави для запровадження режиму санкцій щодо РФ за аналогією з іншими обмежувальними заходами щодо правлячих режимів конкретних країн, як-от Білорусь, Іран, Венесуела чи КНДР.

Що передбачає новий санкційний режим

Окремий санкційний режим щодо РФ покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни. "Критерії для занесення до (санкційного. - Ред.) списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, що підривають демократію і верховенство закону", - ідеться в документі. Міністерства закордонних справ країн-ініціаторів готові внести пропозиції під час складання списків у рамках цього режиму санкцій.

Наприклад, пропонується запроваджувати обмежувальні заходи щодо представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)". Пропозиція була передана зовнішньополітичній службі Євросоюзу 28 лютого.

Читайте також: ЄС затвердив кримінальну відповідальність за обхід санкцій

10 квітня, під час виступу в Європейському парламенті, верховний представник ЄС із закордонної політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу обговорюють "новий окремий режим санкцій щодо Росії", і висловив сподівання, що цей режим буде затверджений швидко. Зокрема, метою було ухвалити його до виборів у Європейський парламент, які відбудуться 6-9 червня.

Щодо РФ уже запроваджено 13 пакетів санкцій ЄС й триває підготовка готують 14-го, проте всі вони стосуються порушення територіальної цілісності та суверенітету України і військову агресію проти неї. Крім цього, росіяни є і в глобальному списку санкцій Євросоюзу за порушення прав людини.

Читайте також: Рада ЄС схвалила передачу Україні прибутків від заморожених активів РФ