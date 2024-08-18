Посол України у ФРН закликав не скорочувати підтримку Києву

За словами посла України у ФРН Олексія Макєєва, від підтримки України з боку Німеччини залежить безпека Європи.

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін не скорочувати військову допомогу Києву. "Безпека Європи залежить від здатності та політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в суботу, 17 серпня.

Макєєв сподівається, "що федеральний уряд знайде способи профінансувати спільні потреби безпеки на цей рік" та що "Бундестаг скаже своє слово щодо бюджету на 2025 рік рішуче та чітко".

ЗМІ: Німеччина може скоротити бюджет на допомогу Україні

Про плани німецького уряду обмежити військову допомогу Україні раніше того ж дня повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung (FAS).

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені. За даними FAS, заборона на нову допомогу Києву уже діє. Також видання зазначило, що з наступного року Берлін скоротить військову допомогу Києву вдвічі, а з 2027-го - удесятеро.

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У середині липня агентство Reuters також стверджувало, що у федеральному бюджеті Німеччини на 2025 рік витрати на військову допомогу будуть скорочені вдвічі - з 8 до 4 мільярдів євро.

При цьому, як повідомляло агентство AFP, уряд Олафа Шольца (Olaf Scholz) витрачатиме на підтримку Києва гроші, одержані від використання російських заморожених активів.

МЗС України: Дані про припинення допомоги від ФРН - некоректні

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше заявив, що повідомлення про нібито припинення урядом ФРН допомоги Україні є некоректними і маніпулятивними. За його словами, майбутній бюджет ФРН буде затверджено лише у листопаді й тоді стане відомо майбутній рівень підтримки України.

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - заявив Тихий.

Він також висловив сподівання, що уряд Німеччини знайде можливість додатково профінансувати цьогоріч потреби українських Сил оборони. У МЗС також сподіваються на швидку імплементацію рішення лідерів G7 про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.