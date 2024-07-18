В Україні пропонують збільшити видатки бюджету на ₴500 млрд

Український уряд схвалив проєкт закону, який передбачає збільшення видатків за окремими програмами на 500,3 млрд грн. Майже всю суму пропонують спрямувати на сектор безпеки та оборони. Схвалити проєкт ще має парламент.

Кабінет міністрів України на засіданні у четвер, 18 липня, схвалив проєкт закону щодо внесення змін до державного бюджету на 2024 рік, якими пропонується збільшити видаткову частину на 500,3 мільярда грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт має на меті "забезпечення фінансовим ресурсом невідкладних заходів у сфері безпеки і оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії РФ проти України".

Так, законопроєктом пропонується скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434,6 мільярда гривень. Зокрема - збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 мільярда гривень, з який для сектору безпеки і оборони - на 495,3 мільярад гривень. Водночас - скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 мільярда гривень, повідомив Мельничук.

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Грошове забезпечення військових та закупівля техніки

Голова парламентського к омітету з питань бюджету Роксолана Підласа, своєю чергою, зазначила, що майже всі ці ресурси планують спрямувати на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Відповідно до анаоізу проєкту, який вона оприлюднила на сторінці у Facebook, на закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння Збройних сил України (ЗСУ) планується направити 185,8 мільярда гривень, Збройним силам - 147,2 мільярда гривень, Національній гвардії - 48,2 мільярда гривень, Державній прикордонній службі - 41,9 мільярда гривень, Державній спеціальній службі транспорту Міноборони - 40,7 мільярда гривень, Національній поліції - 15,2 мільярда гривень, Головному управлінню розвідки міноборони (ГУР МО) - 7,5 мільярда гривень, Службі безпеки України (СБУ) - 5,1 мільярда гривень, Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - мільярда гривень. Ще 503 мільйона гривень пропонується спрямувати Службі зовнішньої розвідки (СЗР), 258,3 мільйона гривень - Держспецзв'язку і 138,7 мільйона гривень - Управлінню державної охорони.

Також законопроєкт передбачає збільшення резервного фонду державного бюджету на 4,5 мільярда гривень. Додатковий один мільярд гривень пропонується спрямувати на пілотний проєкт із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни. Також проєкт передбачає збільшення на 400 мільйонів гривень грошової допомоги людям, які були позбавлені особистої свободи незаконними діями РФ. Ще 100,8 мільйона гривень планують спрямувати на фінансування пенітенціарних установ.

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За словами Підласої, законопроєкт пропонує скорочення видатків загалом на 65,7 мільярда гривень, зокрема на обслуговування державного боргу - на 61,8 мільярда гривень та на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії - на 3,9 мільярда гривень.

"Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних грошей планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 мільярда гривень), проте нам доведеться позичати 160,2 мільярда гривень на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету", - додала вона.

За словами Підласої, Верховна Рада України розгляне урядовий законопроєкт про перегляд державного бюджету України на 2024 рік "найближчим часом".

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